Se trata de "una producción de Pawla Casanovas que muestra a una Chanel más diva del pop que nunca: una mujer empoderada dueña y protagonista de su vida". Así lo define RTVE en su página web, que ha organizado este lunes una rueda de prensa para presentar su lanzamiento mundial. En total, tres minutos en los que el baile se convierte en el elemento clave del vídeo y, por supuesto, de la actuación que la cantante realizará el 14 de mayo en la ciudad italiana. La vocalista, nuevamente, no deja de lado sus cambios de vestuario y sus constantes interacciones con sus bailarines: Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurín y Ría Pérez. La coreografía ha sido realizada por el coreógrafo Kyle Hanagami, director creativo de la puesta en escena que se verá en el certamen.

"Es un vídeo sexy, con glamour, coreografías increíbles, sets súper especiales...", ha señalado Casanovas, que no ha dudado en destacar lo sencillo que ha sido trabajar con Chanel: “Es majísima. Cuando la conocí conectamos mucho y creo que eso es muy importante. Hace el trabajo muy fácil. Y, además, ella se pone en cámara y la primera toma es la buena. Se nota que tiene tablas".

“Sensual y sofisticado” son las palabras que ha elegido Chanel para hablar de su videoclip, el primero en su trayectoria profesional, con el que quiere "transmitir fuerza, seguridad y ganas de pasarlo bien. Y disfrutar de la música y el baile. Cada pasito que estamos dando le suma a SloMo. Tengo muchas ganas de pisar Turín para que se vea todo lo que estamos trabajando”.

Letra de 'Slomo'

Let's go

Llegó la mami

La reina, la dura, una Bugatti

El mundo está loco con este party

Si tengo un problema no es monetary

Yo vuelvo loquito' a todos los daddies

Voy siempre primera, nunca secondary

Apenas hago doom, doom

Con mi boom, boom

Y le tengo dando zoom, zoom

On my yummy

Y no se confundan

Señora' y señore'

Yo siempre 'toy ready

Pa' romper cadera', romper corazone'

Solo existe una

No hay imitaciones

Y si aún no me creen

Pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If the way I shake it to this dembow

Drives you loco

Take a video

Watch it slo mo

Te gusta to' lo que tengo

Te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final yo no me detengo

Take a sip on my cola-la

Ponte salvaje, na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan

Señora' y señore'

Yo siempre 'toy ready

Pa' romper cadera', romper corazone'

Solo existe una

No hay imitaciones

Y si aún no me creen

Pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If the way I shake it to this dembow

Drives you loco

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Y no se confundan

Señora' y señore'

Yo siempre 'toy ready

Pa' romper cadera', romper corazone'

Solo existe una

No hay imitaciones

Y si aún no me creen

Pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If the way I shake it to this dembow

Drives you loco

Take a video

Watch it slo mo