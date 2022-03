Cristina Guirao: cultura, tan frágil como necesaria

En el Instituto de Gestores Culturales de la Región conocí a Cristina Guirao Mirón y enseguida comprobé su preparación, inteligencia y dominio sobre las buenas prácticas en la gestión cultural y sobre los temas de igualdad, políticas públicas en el arte y la cultura, etc. Todo un cerebro y, además, una gran profesora. Tan solo decir que es licenciada en Filosofía Pura, discípula de Francisco Jarauta, doctora en Sociología, catedrática de Filosofía en Enseñanzas Medias, investigadora y colaboradora del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, profesora de la Facultad de Bellas Artes, directora de numerosos cursos y másteres, etc. Actualmente es profesora de Sociología del Arte y la Cultura de la Universidad de Murcia y acaba de culminar varios años de dedicación a la coordinación de Cultura de la UMU. También podría citar aquí sus artículos y publicaciones, pero solo tengo espacio para confesar mi admiración por esta gran especialista en pensamiento feminista contemporáneo y en la cultura desde la perspectiva de género.

Natural del barrio del Carmen de Murcia, Cristina vivió varios años en Alicante, donde consiguió su primera plaza de profesora en un Instituto y donde conoció a su marido, profesor de la Universidad de Alicante y experto comisario de arte. Al subir a su casa, en un moderno barrio de Murcia, me recibe Nilo, que no se fía de mí y no se tranquiliza hasta que comprueba que los dueños me invitan a sentarme en el salón y que hablamos agradablemente. Hay una librería repleta de catálogos artísticos y en las paredes alguna buena obra de arte, entre ellas una del gran Tomy Ceballos. Subiendo unas escaleras de caracol, la fotografía se la hago en un rincón de una amplia biblioteca en la que el matrimonio tiene sendas mesas de trabajo. Sus dos hijas estudian fuera, así que Cristina ya sabe lo que es el síndrome del nido vacío, de ahí que Nilo, que no se despista, está convencido de que en él recae el cuidado de la casa.

La conversación se me hace interesantísima y se nos pasan tres horas en un suspiro. Cristina está entusiasmada porque pronto va a añadir un ejemplar de su autoría a la colección de Newcastle Ediciones, titulado Crónicas a contrapelo que, tal como me cuenta, es «mi primer libro literario, a medio camino entre libro de viajes y ensayo», y promete ser toda una delicia. A final de mes también presenta el número 2 de la revista ‘Contra Narrativas’, dedicado a la vulnerabilidad y la fragilidad y cuya coordinación le encargó el Cendeac.

«Yo iba para veterinaria, como mi padre –me dice- , pero en segundo de bachillerato tuve que ser honesta y confesarle que no podía dejar de pensar en la filosofía una vez que la había descubierto. El se decepcionó un poco, pero como nací en una familia acomodada, me empezaron a comprar todos los libros que pedía. Jamás tuve un coche, como sí tenían otros compañeros para subir a la facultad, pero sí muchos libros que devoré y así sigo», y continúa: «Aunque me he especializado en la Sociología, el arte, la cultura y las cuestiones de género, he de decir que la Filosofía es una disciplina fundamental en nuestros días, que debe estar más presente en el currículum de Secundaria. En estos tiempos de prisas y de poca reflexión, necesitamos formar y formarnos en el pensamiento crítico hacia las múltiples informaciones que nos llegan por doquier y ello sólo es posible con el cada vez más necesario estudio de la filosofía».

Me confiesa que está un poco agotada y que tiene que retomar fuerzas mientras cambia un poco de actividades porque «la pandemia ha sido muy dura, hemos tenido que dedicar muchos esfuerzos desde el Instituto de Gestores para insistir a los ayuntamientos y la Comunidad de que tenían que apoyar al sector cultural. Hemos comprobado la fragilidad de la cultura. También hemos abogado por las buenas prácticas y la transparencia en las administraciones culturales».

Hablando de la situación por la que pasa la cultura y los creadores de la Región, Cristina me dice que «necesitamos la cultura, es lo único que nos salvará, pero no hay un plan estratégico, presupuestado a medio y largo plazo. Sufrimos cambios constantes en los responsables culturales y siempre empezamos de nuevo. A los creadores habría que promocionarlos y financiarlos fuera de la Región. Para colmo, la cultura y la educación se ven como una ‘maría’, no tan importantes como la economía o infraestructuras, y se regalan o sirven de moneda de cambio para pactar con la ultraderecha. Esto no es bueno a corto plazo, pero a la larga será un desastre. Cada día somos más paletos y cada vez nuestra Región será peor considerada. Es urgente hacer un gran pacto por la Cultura». Gran parte de la conversación va sobre igualdad: «La mujer es mucho más consumidora de cultura que el hombre, lee más, compra más libros, va más a museos y conciertos y, sin embargo, los bienes culturales que ella produce se visibilizan menos». Y me cuenta su labor en varias asociaciones nacionales de defensa de la igualdad de género en la cultura, y en ‘Mujeres Progresistas’, en el Fórum de Políticas Feministas y de su participación en un informe sobre igualdad para el Ministerio de Cultura.

Y hablamos también de la guerra en Ucrania, del horror y la incertidumbre del futuro. Llegados a ese punto, me cuenta que tiene aquí una amiga ucraniana, cuyo hijo se ha alistado allí. Cada día, la madre espera ansiosa una foto de él por whatsapp para comprobar que sigue vivo. Terribles días.