Sigue siento necesario al menos un día al año, el 8 de marzo, para reivindicar la importancia fundamental de quienes tradicionalmente en razón de su sexo se han visto relegadas en muchos planos y aún hoy son en la práctica invisibles en demasiados lugares del mundo. Como ser humano, independientemente de mi condición femenina, me declaro contraria a cualquier tipo de marginación y también de segregación, incluso las que se acompañan del adjetivo ‘positiva’, especialmente para calificar la discriminación, un concepto negativo per se, que choca con mi convencimiento de que hay que rechazarla y desterrarla. Me alineo con Rosa de Luxemburgo en la aspiración de vivir en un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Y no solo en lo que a la circunstancia física que comporta ser hombre o mujer se refiere.

Este 8 de marzo, en el II Curso EMCCA (El Mundo Clásico en las Ciencias y las Artes) que se está celebrando en la Sección de Murcia de la SEEC, la profesora gaditana Pilar Cortiguera con ayuda de su alter ego, la dobladora de palabras, nos ilustró sobre la etimología de una serie de términos relacionados con la mujer y la educación, en un apasionante viaje al origen de las palabras y a la explicación de su significado y de aquellos que con el tiempo han adquirido, desenvolviéndolas como el tesoro que son y revelando los enigmas y misterios que encierran.

Dentro de las actividades relacionadas con el día de la mujer, Santi Rodríguez García, que me honra con una amistad que ha ido in crescendo con los años y las experiencias compartidas, me invitó el jueves a participar en una actividad literaria en el Instituto Poeta Julián Andúgar de Santomera.

Fue bonito volver al lugar donde llena de incertidumbre e ilusión ingresé como alumna con quince años (¡cuántas confidencias en ese recinto! ¡cuántos sueños felizmente cumplidos!) y muy emocionante hablar a un público en el que predominaba el alumnado de segundo de Bachillerato, pero entre el que también se encontraban antiguos compañeros míos que, como yo, habían sido alumnos de BUP y COU en esas aulas, algunos de ellos profesores a su vez de mi hija. Precisamente la última vez que pisé el Instituto fue poco antes del inicio de la pandemia, en su graduación, en junio de 2019, un día emotivo porque Irene y yo coincidíamos al cerrar en el mismo lugar el ciclo de los estudios preuniversitarios.

Muchos profesores buenos y excelentes dejaron en mí la huella imperecedera de su magisterio, en especial los de literatura (María Antonia Montalbán Pastor y don Salvador), latín (Ángela Sánchez-Lafuente y Félix Sánchez) y griego (Alfonso Rodríguez), que señalaron providencialmente el inicio de un camino por el que me interné hace casi cuarenta años y que no ha dejado de procurarme satisfacción y entusiasmo.

Arropada por su artífice, Santi, por la actual profesora de latín, griego y cultura clásica del centro, la compostelana Rosa Castro, por Albertus, antiguo alumno de María Antonia Montalbán, mater et magistra, como Santi y yo, y también profesor de mi hija, recité algunos de mis poema inéditos en los que la presencia de la mujer y el influjo del mundo grecolatino es notable: así Deméter y su hija Perséfone —la diosa del inframundo, protagonista de la versión del mito cíclico por excelencia, el del año, otro ciclo en el que mi hija y yo coincidimos, pues ambas cumplimos años cada 13 de marzo—, Atenea (diosa de la sabiduría), o las imprescindibles Afrodita (diosa del amor y la belleza) y Helena de Esparta, la mortal más hermosa nunca conocida, víctima de la tradición literaria, eminentemente misógina y androcéntrica. Y también Eris, la Discordia causante de la guerra.

Era inevitable la referencia a la que tristemente vivimos en Europa estos días, con consecuencias de alcance mundial, porque, dejando a un lado la economía, sin quitarle importancia, pero yendo a la esencia de la política y remedando las palabras de Terencio, «nada de lo humano debe sernos ajeno». En el salón de actos una alumna de madre ucraniana, cuyos abuelos permanecen en una población rural en su país, se sintió aludida ante la mención a mi amigo Oleksandr Malyshev, que resiste en Kiev y que ayer respondía a mi saludo con un conmovedor «Vivamus atque amemus», consciente, según él, de que hay que seguir, sin miedo, en el único camino posible, incluso en medio de un mar de angustia.

También Píndaro u Homero resonaron, junto a Safo, Catulo, Ovidio y otros escritores de la Antigüedad Clásica que rechazaron la guerra y privilegiaron el poder del amor.

Al término de mi charla un joven profesor de lengua, Andrés Julián Martínez Soler, me realizó una breve entrevista radiofónica para La voz del Poeta, auxiliado por dos alumnos de cuarto de ESO que se interesaron por los motivos que me llevaron en su día a abrazar el griego y el latín, y las razones que desde mi punto de vista justifican que se sigan impartiendo como materias en enseñanza secundaria. Creo que les convencí —aunque no parecía, según mi percepción, una misión difícil, pues se les adivinaba proclives— de que no son ni deben llamarse lenguas muertas, puesto que constituyen la raíz de nuestra cultura, palabras de origen griego y latino forman parte del léxico científico en todos los campos, y su conocimiento, como el de las Humanidades en general, junto a las disciplinas artísticas, es imprescindible para el pleno desarrollo de la persona.

Dejarlas de lado no puede sino empobrecer el tejido social en el que como ciudadanos nos insertamos. Cuando me preguntaron si yo aconsejaría a un alumno hoy en día estudiar griego y latín no dudé en afirmar que sí, y en manifestar mi compromiso, como Presidenta de la Sociedad de Estudios Clásicos en Murcia (SEEC), de tratar —junto a mis compañeros de la Junta Directiva y los de la Asociación Murciana de Profesores de Latín y Griego (Itinera-AMUPROLAG), con Jaime Hernández a la cabeza— de favorecerlos como en justicia corresponde en lo que esté a mi alcance, como hemos hecho en la reforma educativa que planea ponerse en marcha el próximo curso académico, y haremos en las sucesivas que en un futuro habrán de darse y que tengo la esperanza de que algún día dejen de perjudicarnos y se estabilicen sobre una base razonable.

Juan Antonio Quiles, residente desde hace unos años en Budapest, y antiguo alumno mío de latín en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, también requirió el miércoles mi presencia para un recital poético online. Nuestra amistad remonta ventiún años atrás, fecha que recuerdo perfectamente porque al finalizar el curso me obsequió unos patucos que aún conservo confeccionados a ganchillo por su abuela, que estrenó a los pocos meses mi hija, de quien entonces estaba yo embarazada. Bálint Török y Nelly Balogh, dos de sus jóvenes alumnos búlgaros, dieron lectura a sendos poemas míos. Fue una maravilla escuchar sus voces y participar en un proyecto bautizado por Juan Antonio con el nombre de ‘Sarjika’, brote verde en magiar, pues según me contó una antigua alumna le había regalado una planta que se marchitó pasado el tiempo y que ha sido sustituida recientemente por la misma persona que se la regaló. La educación —me dice— es como esa planta, que hay que tratar con mimo y regar de acuerdo con sus necesidades, para que crezca y se haga fuerte.

Los adolescentes están viviendo una época dura y complicada, muy distinta a la que yo recuerdo en mi juventud. Ojalá, como me asegura el director del IES Poeta Julián Andúgar, Fernando Gea, sus mentes les sirvan de parapeto ante los problemas del mundo y les permitan, sin aislarse, desarrollarse en la alegría que necesitan y merecen. Mucho me temo que a algunos les resultará difícil hacerlo, y a otros imposible.

En esa plantita húngara que da nombre a los recitales que con ilusionado y encomiable esfuerzo organiza Juan Antonio se encuentra el símbolo del legado cultural del que los profesores somos depositarios transitorios, que no consiste tan solo en transmitir conocimientos sino también valores, porque es gracias a la educación y a la cultura como se conseguirá desterrar la marginación y la violencia.

Mirar al mundo clásico nos puede ayudar a extraer lecciones y a buscar solución a conflictos que no son nuevos, aunque lo sean sus protagonistas, y a dejar que la belleza del arte y la palabra nos sirvan de lenitivo y también de acicate en la imperiosamente necesaria reivindicación de la igualdad y de la paz, que no lo será sin justicia y libertad.