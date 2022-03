Las palabras y las catástrofes

La humanidad decide volverse loca cada cierto tiempo. O al menos lo deciden algunos pocos, y a todos los demás nos toca sufrir las consecuencias. Cualquiera que conozca apenas nada de la historia universal (la disciplina más triste a la que puede dedicarse uno, porque enseña que no tenemos solución) sabe que es así: de forma cíclica e inexorable, a cierta gente le entran ganas de matar al vecino, de invadir la casa de enfrente, de amargarle la existencia a la mayor parte de la población.

Aborrezco los ‘tiempos interesantes’, las épocas efervescentes, los períodos convulsos de la historia: que a lo mejor son todos los períodos, las épocas y los tiempos, según dónde y cómo miremos. La calma, la tranquilidad (la paz) son los bienes más preciados y frágiles de cuantos ha construido el hombre: y se trata de eso, de una construcción, de una obra, de un trabajo, porque lo natural, por desgracia, es el instinto, y el instinto nos suele llevar a la muerte a palos, esa variedad nacional de la guerra sin cuartel.

En cualquier caso, aspiro al aburrimiento histórico absoluto, a la rutina completa (que, dicho sea de paso, no existe, porque todo es una aventura), a vivir en una soporífera y helvética cotidianeidad sin sobresaltos. Si por mí fuera, los estremecimientos más grandes que sufriríamos serían los relacionados con la suerte del equipo de fútbol local.

La complacencia de la vida burguesa me resulta un tesoro extraordinario, y en mis ensoñaciones me gustaría verla extendida a todos los lugares del mundo y a todos los ciudadanos de todos esos lugares. La moral burguesa resulta bastante empalagosa a menudo, pero las aspiraciones y logros materiales de la burguesía me parecen una especie de El Dorado. La vida debería eternizarse en un salón con suelo de tarima, con una buena biblioteca, confortablemente caldeado por una chimenea de mármol, y que asomara, a través de un gran ventanal, a una populosa ciudad ajetreada, o a un bosque de abetos, o a un acantilado, o adonde más le guste al dueño del salón que asome su ventana.

Hay que andarse con mucho ojo con el uso de las palabras en estos días. A la gente se le sube enseguida a la cabeza el vocabulario épico, que es de alta graduación. En el 36, la gente escribía como pistoleros borrachos, y así acabó el asunto.

Debemos ser cuidadosos con las palabras. Estoy convencido de que siempre hay demonios celosos a la espera de escuchar qué palabras usamos, para apropiárselas, para hacerlas realidad, sobre todo si predican catástrofes, si predicen desdichas. Todas las hecatombes empiezan por un sustantivo incendiario, por un adjetivo colocado donde no tocaba.