El Festival Internacional de Cine de Murcia, el IBAFF, clausura esta tarde la primera parte de su edición 2022 de la mano de la plataforma audiovisual Oculto.TV. Será en la Filmoteca Regional donde, a partir de las 20.00 horas, se cierre el programa ‘Panorama’ con la proyección de una selección de trece videoclips musicales con los que descubrir a nuevas promesas y artistas en plena explosión mediática como Mavica, The Parrots o María Blaya. Además, la organización del festival ha preparado un showcase, que contará con las actuaciones en directo de dos prometedoras bandas murcianas: The Hisunz y Adaora.

En concreto, la sesión ‘Best Music Video’ –así se ha bautizado– tendrá una duración de 45 minutos, proyectándose en pantalla grande los siguientes videoclips: Wilderness, de Pang Lozano, dirigido por Apolo Pablo; Rica como la miel, de María Blaya, dirigido por Yungakita y Jorge No; Famoso en tres calles, de Carolina Durante, con dirección de Carlos Saiz; TLC, de Halley, dirigido por el colectivo Manson; Marylin, de Los Chivatos de Ana Frank, realizado por Mikel Macua y Gómez Selva; Oraindik EZ, de DouleurDolor y J Martina, con dirección de Gómez Selva; Crepúsculo, de Yana Zafiro, a cargo de Derek V. Bulcke; Mr. Dream, de Mala Cotton; Desert days, de Blanco White, con dirección de Javier Lara; You work all day and then you die, de The Parrots, dirigido por Joaquín Luna; Fire, de Mavica y Sofía Boriosi; Beirut, de Avilo Mató & Marta Díaz, y ¿Por qué?, de Última cena, con realización de Pablo Blanco.