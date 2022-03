La visión dionisíaca del ser humano a través de pinturas y esculturas se expone en el Real Casino de Murcia. El artista calasparreño Manuel Páez presentó ayer por la tarde su muestra Cuentos cortos, un conjunto de obras que giran alrededor del dios Dionisio y su séquito y que podrá verse hasta el próximo 10 de abril todos los días, en horario de 11 a 21 horas.

En Cuentos cortos y a través de lo dionisiaco, el artista muestra «un aspecto del ser humano que por regla general mantenemos reprimido para conformar la sociedad tal y como la entendemos», según afirma el propio Páez.

Y es que a lo largo de la muestra la mitología juega un papel protagonista, ya que considera que «desde el punto de vista psicológico y más concretamente existencial, la mitología es un mapa complejo en el que se puede ver reflejada la psique del ser humano. Esos dioses siguen vivos dentro de nuestro ser y reflejan perfectamente nuestras pasiones», asegura.

Páez ha rescatado aspectos técnicos y estilísticos del arte clásico en los que destaca «el modo en el que se aplican las capas para generar distintas tonalidades, que no es posible conseguir con una pintura alla prima», así como la utilización de «aspectos formales y estilísticos que conseguían generar movimiento en potencia y reforzar el carácter de la obra, a través de la idealización». Asimismo el artista, quien ha venido tomando de referencia a Rembrandt, Velázquez, Ribera, Rubens y Tiziano, centra su pintura en el uso del óleo, entremezclado con temple; mientras que para las esculturas usa barro y plastilinas.

En su visión del arte, lo clásico destaca por los procesos lentos y la meditación de la creación que está tomando forma. Ligado a esta idea, el pintor natural de Calasparra considera que el arte clásico se diferencia del contemporáneo porque «en el pasado era promovido con un fin, bueno o malo, pero un fin determinado y la concepción de las obras se realizaba acorde a esa misión. Había que crear para conseguir ese resultado, que podía ser mejor o peor, dependiendo del artista».

Manuel Páez ha expuesto en espacios como Art Madrid, ARCO y realizado muestras dentro y fuera de España y, durante unos años, combinó su labor artística con la de profesor, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. «Enseñar es una oportunidad de poner en orden tus conocimientos. Me ha permitido darme cuenta de cosas que no era consciente que sabía y descubrir lagunas que me han hecho ponerme las pilas», expresa.