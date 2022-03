Santi Rodríguez: "El humor no debería tener límites, pero yo pongo los míos"

El actor y humorista Santi Rodríguez –ya saben, el eterno ‘frutero’ de 7 vidas– visitará mañana el Teatro Capitol de Cieza para deleitar al público de la localidad con su nuevo espectáculo, Espíritu. En ella, el malagueño intentará hacer reflexionar a los asistentes –a través de una mezcla entre el terror y la comedia– sobre una cuestión tan obvia como es el avance constante de la vida. «A veces es tan obvio que se nos olvida, y la dejamos pasar día a día como si nada. Esa preocupación es la que quiero transmitir al público que se acerque a verme», asegura Rodríguez.

Aunque a simple vista pueda parecer un título casual, el cómico subraya que nada más lejos de la realidad. «Hay muchos espíritus que nos acompañan a lo largo de la vida, como el de superación, el deportivo o el crítico, por citar algunos. Pero también el del miedo, y es por ahí por donde van los tiros de la obra», explica. Un miedo que sobrevuela la sociedad desde hace ya dos años debido a la pandemia de covid-19. Sin embargo, el humorista siempre ha logrado sacar el lado positivo de sus malas experiencias vitales. «Hay que gente que no sacará nada bueno de la pandemia, tristemente. Hay que aprovechar los buenos momentos al máximo y tener en cuenta que por la vida no podemos ir solos. Ahora la gente necesita de la comedia más que nunca», asegura Rodríguez, que defiende que «la risa es buena en cualquier momento. Lo importante es desahogarse a través de cualquier sentimiento».

¿Cuándo? Mañana, 21.00 horas ¿Dónde? Teatro Capitol, cieza ¿Precio? 12/15 euros

Respecto a los límites del humor –un tema recurrente en la profesión–, el cómico lo tiene claro: «Yo personalmente no practico el humor sin límites. Pongo los míos propios». Sin embargo, defiende que «el humor no debe tener cortapisas. Y, a partir de ahí, que cada uno consuma lo que quiera». «Hay gente que hace comedia sobre situaciones que me tocan directamente y que a mí, particularmente, me ofenden, pero por encima de eso creo que se debe defender el derecho a hacer humor sobre lo que quieras», comenta el humorista malagueño. «Curiosamente, cuanto más abiertos somos de mente más cosas nos ofenden, porque el humor remueve conciencias», añade.

Además, Rodríguez opina que la comedia no está suficientemente valorada en España: «La prueba está en qué pocas ocasiones se premia una interpretación cómica por encima del drama o la tragedia. Es un poco injusto».