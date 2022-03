Emilio Delgado, conocido por interpretar el papel de Luis durante más de 40 años en 'Barrio Sésamo', ha muerto a los 81 años. El actor falleció este jueves, 10 de marzo, a causa del mieloma múltiple que le fue diagnosticado en diciembre de 2020, según ha confirmado su mujer en el portal TMZ.

El intérprete se mantuvo en activo hasta dos meses antes de su fallecimiento. Uno de sus últimos proyectos fue 'Quixote nuevo', una obra de teatro con la que salió de gira por varias ciudades hasta que la pandemia de coronavirus paralizó los espectáculos. Además, en enero de este año realizó un trabajo de doblaje.

Robert Attermann, CEO de A3 Artists Agency, ha informado de la noticia de su muerte en un comunicado: "Emilio tenía un talento inmenso y trajo mucha alegría y sonrisas a sus fans". "Le echaremos de menos y sabemos que su legado perdurará siempre. Nuestros pensamientos están con sus series queridos, incluida su esposa Carole", añade en el escrito recogido por medios como Variety.

Delgado comenzó su carrera como actor a finales de la década de los 60. En 1971 dio el salto a la fama por su papel de Luis en 'Barrio Sésamo', el propietario de la tienda de reparación Fix-It Shop. Tras mantener una entrevista con uno de los productores de la serie, Delgado se incorporó al elenco con el objetivo de mejorar los diálogos en español. Además, gracias a su presencia también se dio visibilidad a la cultura hispana.

Su aventura en 'Barrio Sésamo' finalizó en el año 2016, tras la no renovación de su contrato debido a una serie de cambios introducidos por la productora. 'Hawaii Five-O', 'Ley y orden', 'Cupid', 'House of cards' y 'The get down' han sido otros de sus proyectos en televisión.