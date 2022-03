El Ayuntamiento de Murcia presentó ayer la primera edición del ciclo ‘A pie de calle’, un programa que incluye once actividades de teatro y circo en plazas y jardines del municipio. El festival, cuyo principal objetivo es –en palabras del edil Pedro García Rex– «hacer la Cultura más accesible, creando alternativas de ocio gratuitas para disfrutar en familia», comenzará este próximo 12 de marzo, y se extenderá hasta finales del próximo mes de mayo, llegando incluso a las pedanías de El Palmar, La Alberca y Beniaján.

‘A pie de calle’ también pretende descubrir el mundo de las artes escénicas a los más pequeños, intentándoles hacerles partícipes de «historias divertidas y emocionantes». Por eso la práctica totalidad de los montajes anunciados son también aptos para el público infantil (sin desmerecer la atención del aficionado adulto). Es el caso, por ejemplo, de Kobr3, de la compañía vasca Zirkozaurre, que este sábado dará el pistoletazo de salida al ciclo en el Jardín de la Fuente de El Palmar (12.30 horas). Según informó el consistorio murciano, se trata de un espectáculo de circo contemporáneo que gira –y hace girar a los espectadores– en torno al cobre, el material, y en el que tres artistas combinarán técnicas circenses como los malabares, la manipulación de objetos, la rueda cyr y la bola contact. «Se trata de una propuesta familiar que aúna estética y plasticidad, complicidad y armonía», señalan.

Las actuaciones, por cierto, serán siempre en fin de semana (entre viernes y domingo), y las siguientes programadas para este mes tendrán lugar en espacios de Murcia capital. Así, el viernes 18, XA! Teatre llevará a La Avenida de la Libertad su espectáculo The audition (18.00 horas), un divertido casting para El Lago de los cisnes en la que participarán unas bailarinas muy particulares «dispuestas a darlo todo para conseguir el papel». Y la última semana de narzi, el sábado 26, LA FAM Teatre presentará The wolves (12.30 horas). Se trata de una propuesta de teatro de calle itinerante con música en directo en la que cuatro brokers de Wall Street llegarán a Murcia y recorrerán sus calles sobre zancos. Virtuosismo, coreografías y acciones a ritmo de batería servirán así para reivindicar la calle como espacio de acción con este montaje que recorrerá la Avenida Alfonso X hasta llegar a la plaza de Santo Domingo.

Las siguientes actuaciones, programadas entre abril y mayo, harán al público murciano viajar –de la mano de la compañía D’Click– hasta una Isla situada en el Jardín de la Fama (‘Parque de los perros’) en la que tres náufragos vivirán situaciones realmente rocambolescas. Será el día 1 del mes próximo (12.30 horas), mientras que el 9, a la misma hora, pero en la Plaza de Belluga –y bajando por Trapería hasta el Romea–, la compañía de Anna Confetti presentará en la ciudad su espectáculo A la fresca, en el que tres amigas deciden bajar a la calle para charlar con una silla plegable (y gigante). Abril lo cerrará Lanördika el día 29 en la Plaza de los Patos de Vistabella, y a lo hará –desde las 19.00 horas– con Cándido, un entrañable personaje, trabajador de circo, que, en la sombra, se desvive para que la función que está a punto de representar sea perfecta. Desde luego, habilidades no le faltan.

El 7 de mayo será el turno de Cirk About It, que invitarán a los murcianos que se acerquen a las 12.30 horas a la Plaza de la Universidad a reflexionar sobre la vida y el destino con Loop. Y, una semana después (el día 14), frente a la puerta del Romea y a la misma hora, La Gata Japonesa interpretará Los viajes de Bowa, una pieza centrada en una huérfana de raíces y sueños que recorre el mundo guiada por los mensajes que encuentra en botellas lanzadas al mar.

Por último, ‘A pie de calle’ ha programado tres espectáculos para los últimos siete días de esta primera edición. El primero –un tanto particular y muy participativo– es El bosque, de La Cueva Teatro, que está previsto que tome la Plaza de Santo Domingo el 21 de mayo desde las 11.00 y hasta las 14.00 horas. Para la ocasión, esta compañía ha preparado un parque de juegos de inspiración tradicional –basado en las antiguas barracas de feria– que enseñará a los más pequeños la importancia de cuidar el medio ambiente a la vez que potencia su ingenio, habilidad y destreza. Al día siguiente, el público de La Alberca podrá ser testigo frente al Auditorio Municipal –y desde las 12.00 horas– de una épica epopeya del humor junto a los marineros de Glubs (Nacho Vilar Producciones e Yllana), y, el día de la clausura de esta primera edición (27 de mayo, 19.00 horas), El Gran Dimitri, un antihéroe que se resiste a dejar de soñar, tratará de demostrarle a todos los que se pasen por el Jardín de Monteazahar, en Beniaján, que es un genio del escenario con su espectáculo The legend (Born to fail).

Según García Rex, el ciclo ‘A pie de calle’ nace con vocación de continuidad y, para próximas ediciones, variarán algunos de los espacios y se llegará a más ubicaciones de Murcia, combinando además los espectáculos celebrados en plazas y jardines con otras propuestas itinerantes con las que los ciudadanos se encontrarán mientras recorran las calles. En cualquier caso, y, de momento, la información sobre los once espectáculos programados para los próximos meses puede consultarse ya en la página web del Teatro Circo Murcia (www.teatrocircomurcia.es) y en: https://eventos.murcia.es.