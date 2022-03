Raúl, de Tzetze: "Nos gusta ver a gente pisando charcos desconocidos"

El dúo madrileño Tzetze será protagonista en una de las fechas más potentes del Microsonidos 2022: la de este viernes en la sala Spectrum, donde también actuarán Dame Area y Espiricom. Aprovecharán para presentar Baila, sangra y olvida (2019), aunque puede que caígan algunos de los cortes de su inminente nuevo disco.

Si las etiquetas musicales no fueran siempre camisas dos tallas más pequeñas, se podría decir que Tzetze es una ‘banda para partirse el pescuezo’. Surgidos de las cenizas de Fabuloso Combo Espectro, Grosgoroth!, Turnomatics o Monotonus, el dúo formado por Raúl –voz y guitarra– y Claire –voz y batería– retuerce, estruja y muerde cada posibilidad de armonía y orden. Y lo disfrutan. El viernes, cuando el sol lleve varias horas escondido, estas dos bestias tocarán en Murcia. Será en la sala Spectrum. A las 22.30 horas y dentro de la programación del Microsonidos. Un paracetamol no bastará: también actuarán Dame Area y Espiricom. El propio Raúl nos da las claves.

Tzetze surge de las cenizas de bandas como Fabuloso Combo Espectro, Grosgoroth!, Turnomatics o Monotonus. ¿Qué queda de ellas en este dúo?

Por mi parte creo que se sigue manteniendo la misma forma de abordar la música o lo que se supone que hacemos. Me encanta salir a tocar, comer y andar con gente que comparte la misma filosofía de la chaladura.

Cuando se arranca con un proyecto después de tener tanta mili como vosotros, ¿además de una idea de cómo sonar o funcionar, hay una lista de errores que está prohibido volver a cometer?

Te enumeraría una lista interminable de situaciones a evitar, pero al final siempre terminamos cayendo en ellas. Supongo que a Tzetze le gusta celebrar el error, y no hablo sólo de nuestras canciones... Dicho lo cual, procuramos no forzar demasiado la máquina por principios.

Espiricom + Dame Area + Tzetze Fecha: Viernes, 22.30 horas. Lugar: Sala Spectrum, Murcia. Precio: 12/15 euros.



Publicaron Baila, sangra y olvida (2019) cuando ya llevaban un par de años ensayando y tocando. ¿Fue premeditado?

Ya nos gustaría que hubiera sido así..., pero somos muy de beber y charlar en el local y siempre andamos liados haciendo mil historias que nos hacen ser quienes somos. Con esto lo que quiero decir es que necesitamos nuestros tiempos y dilatamos todo mucho hasta que lo llevamos a cabo. En la era que vivimos eso no se estila para nada, ya que la inmediatez siempre ha de estar ahí, pero nos la pela. Reivindicamos el ‘modo canoa’ (hasta que nos subimos a un escenario, claro).

Muchas bandas graban rápido para preservar cierta frescura. ¿Esa supuesta frescura es una milonga, entonces?

En absoluto. Si tienes la capacidad para hacerlo, hazlo. Pero en nuestro caso siempre andamos jugando con loops que vamos lanzando en diferentes amplificadores y que toman sus propios caminos. Pasamos mucho tiempo intentando domarlos y aún no lo conseguimos. Pero ello aporta otro tipo de ‘frescura’ y ‘atolondramiento’ que nos encanta.

El confinamiento no les pilló con el disco recién editado, como a otras bandas, pero sí que les canceló un concierto especial para vosotros: telonear a Old Time Relijun. ¿Quiénes son para ustedes?

Cuando empezamos a quedar para ensayar empezamos a pasarnos muchos discos que nos gustaban para ver por donde podríamos ir tirando. Uno de los pocos con los que coincidimos ambos fue con el de Arrington de Dyoniso (voz, saxo y guitarra de Old Time Relijun). Nos encanta la visceralidad con la que se enfrentan a sus canciones y como mezclan el gamelán, los cantos difónicos mongoles y la barbarie de bandas como Birthday Party o DNA. Nuestra intención es traer a Arrington a tocar por el sur de Europa después de verano.

Siguen sin subir su música a Spotify. ¿Dónde ponen la línea roja de aros-por-los-que-no-pasar con respecto a la industria?

En este caso sí que es cierto que es una plataforma que no solemos utilizar a la hora de escuchar música. Yo sigo comprando mucho en formato físico y en streaming tiro de Bandcamp o de emisoras online. La verdad es que el hecho de tener que gestionar nuestra música a través de según que plataformas me da un perezón increíble... No nos convence el trato que proponen, pero, vamos, en nuestro caso, apenas nos afectaría. Por costumbre somos muy analógicos haciendo nuestras cosas y cada vez que nos tenemos que acercar a un ordenador se nos hace un poco cuesta arriba. Nos pasa lo mismo con Instagram.

Por cierto, se suele asociar el DIY a cierto amateurismo. Ustedes suenan de todo menos amateur... ¿Ese estereotipo se puede destruir de alguna manera?

Nosotros sonamos cada día de una manera diferente. Como explicaba antes, el uso de loops descontrolados y sin ningún tipo de sincronía nos llevan a descarrilar el tren en muchas ocasiones. Ese riesgo es divertido y nos excita sobremanera.

En cuanto a hacer las cosas por ti mismo creo que no conlleva necesariamente el ser amateur o no. No tienes más que ver las bandas que suelen programar salas autogestionadas como la Faena (Madrid), el Liceo Mutante(Pontevedra), La Capilla de Bermeo (Bizkaia), La Residencia (Valencia) Arrebato (Zaragoza), Andalucía Uber Alles (Sevilla), Ojalá esté mi bici (Barcelona)... Algunas de las propuestas que proponen por allí suenan a Dios y otras no. Supongo que es algo que no influye necesariamente.

Raúl Frutos (Crudo Pimento, Nepal Napalm) suele decir que la experimentación viene del hecho de que no exista diversión a tu alrededor y del tener que inventártela desde crío. ¿Fue así en su caso?

A este hombre no le falta razón. Al final se trata de jugar, aunque sea con juguetes que otros ya utilizaron. Nosotros, unos analfabetos tecnológicos de manual, lo pasamos muy bien probando cosas y mezclándolas, y cuanto más chalado y disfuncional seas, mejor. Ni de lejos diría que hacemos algo experimental, aunque nos suele gustar mucho ver/escuchar a gente arriesgando y pisando charcos desconocidos.

A finales de noviembre empezaron a grabar su segundo disco. ¿Cuándo se le podrá hincar el diente?

Cuando lo terminemos de grabar. Nos faltan algunos detalles por meter en el esqueleto y..., bueno, supongo que en un par de meses o así .