Joaquín Talismán continúa probando en directo su nueva colección de canciones. Aunque si hace algo más de un mes lo hacía a pequeña escala, en la Fnac de Nueva Condomina, ahora lo hará con todo (y eso incluye a su banda, Los Chamanes, aunque su último disco lo firme en solitario). Hablamos de Brújula y sextante (2021), sexto álbum de estudio del murciano –séptimo si contamos Música enlatada, el recopilatorio de maquetas que Perdición publicó en 2019–, y del concierto que ofrecerá mañana, a las 21.30 horas, en La Yesería.

La cita se enmarca dentro del programa del Microsonidos 2022, que no ha querido pasar por alto la salida del último trabajo de uno de los músicos más respetados de la Región. Eso sí, en esta ocasión, Talismán ha metido distancia con lo mostrado en su predecesor: mientras que Underground Overdrive, parte 2 ( 2017) era un disco rugoso, denso, y algo oscuro, Brújula y sextante es un álbum con una sonoridad intencionadamente limpia, con mucho ‘aire’ dentro de las canciones. De hecho, se trata de un trabajo que, no siendo acústico, tal vez se podría definir como ‘poco eléctrico’ (aunque no por ello poco interesante). La experimentación y la búsqueda de sonoridades poco frecuentadas discurren esta vez por otros caminos.