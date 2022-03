Las Noches del Malecón han cambiado, se han diversificado. En los últimos meses, el ciclo de conciertos organizado por la promotora murciana Monkey Pro ha presentado su versión ‘On tour’, gracias a la que se ha podido disfrutar en Murcia de los directos Santiago Motorizado, El Kanka o, este mismo fin de semana, de Kiko Veneno en la Sala Rem. También se han ido anunciando otros directos reseñables, como los previstos para las próximas semanas de Ilegales, Dani Fernández, Corizonas, Los Enemigos o Zoo.

Sin embargo, la próxima edición del ciclo se acerca –el año pasado ocupó los meses de junio y julio–y la organización ha empezado a calentar motores con confirmaciones de primer nivel. Y es que, a las ya sabidas de Marc Anthony (2 de julio) y Leiva (14 de julio), se unieron ayer Amaia Romero (20 de mayo), Beret (20 de mayo), M-Clan (17 de junio), Nil Moliner (18 de junio) e Iván Ferreiro (24 de junio). También se confirmó la presentación en Murcia del espectáculo en vivo del canal de Youtube Destripando la historia (8 de junio) y el regreso de Los Morancos (11 de junio), así como el tributo a Queen de la banda argentina God save the Queen (16 de julio).

Por otro lado, hay que añadir los conciertos del ciclo ‘Las Noches de luz’, que se presentó la semana pasada y que tendrá lugar en el Estadio Enrique Roca desde principios de abril (con un tributo a Coldplay el día 2). Se trata de actuaciones que tendrán lugar sobre el verde de feudo pimentonero y en las que el público rodeará a los artistas, iluminados únicamente con velas. St. Woods (21 de mayo) y La Habitación Roja (28 de mayo) lideran este programa.

En diferentes espacios

No obstante, y como novedad, los conciertos de este año no han sido programados en un único espacio (el año pasado, la práctica totalidad tuvieron lugar en un recinto situado junto al Río Segura). Así, el Estadio Enrique Roca –donde tendrá lugar, por ejemplo, el de Leiva– y el Auditorio Víctor Villegas –que recibirá a Amaia– completarán los directos programados en el Fofó y Murcia. A este último escenario se subirá Beret el 20 de mayo con su Prisma Tour, que le servirá para presentar en la ciudad su último disco. También es éste el lugar elegido para el regreso de M-Clan en eléctrico y con toda la banda tras un par de años de girar en formato dúo acústico con Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez. Será el día 17 de junio. Nil Moliner, por su parte, llegará a Murcia el 18, ese mismo fin de semana; en este caso, dentro de Nuestra locura Tour, «un show cargado de energía, buen rollo y positividad», mientras que Iván Ferreiro repasará las canciones más representativas de su discografía –con espacio para algún himno de Los Piratas– en un concierto que tendrá lugar el 24 de junio y que le servirá al músico vigués para saldar una vieja deuda con Las Noches del Malecón, cuya pasada edición no pudo finalmente inaugurar debido a una intervención médica. Por su parte, Amaia Romero pisará las tablas del Villegas el 20 de mayo. La navarra, ganadora de la novena edición de Operación Triunfo, se encuentra actualmente inmersa en la preparación del lanzamiento del que será su segundo disco tras el exitoso Pero no pasa nada (2019). Y poco se conoce acerca de este nuevo álbum –todavía sin título oficial ni fecha de lanzamiento– pero todo apunta a que su salida es inminente y a que lo podrá presentar en directo durante este encuentro con sus fans murcianos. Eso sí, lo que es prácticamente seguro es que sus seguidores podrán escuchar, si no todo el disco, sí los adelantos que ha publicado hasta la fecha: Quiero pero no y la jota Yamaguchi. Por último, es especialmente reseñable el espectáculo de Destripando la historia, un canal que ha revolucionado la forma de divulgar la cultura clásica. «Un concierto donde gritarás como Thor y bailarás como Hestia hasta volverte Loki al ritmo de Zeus, Hades, Hércules y muchos más personajes», explican desde la organización.