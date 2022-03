"Los directores solemos ejercer demasiada autoridad sobre el texto"

César Oliva (Murcia, 1945) suele insistir en que «nuestro patrimonio nacional es una herencia que tenemos que conservar desde las aulas». Se refiere al teatro: «Somos continuadores de personalidades como Lope, Calderón, Moratín, Valle o García Lorca», continúa, con el mismo orgullo benigno que impregna cada uno de los textos, obras o ensayos que ha pergeñado en las últimas cinco décadas. Fundador del Teatro Universitario de Murcia en 1967, en febrero entró en la directiva de la Academia de las Artes Escénicas. Y sigue escribiendo:el Teatro Circo acoge el miércoles Una mujer (o dos), una obra que creó a partir de unos textos de Bertolt Brecht y que ha dirigido con Paco Navarrete.

¿Cuánto queda de los textos originales de Brecht en Una mujer (o dos)?

Queda la idea dramática. Una mujer (o dos) tiene dos partes, inspiradas ambas en el autor alemán, que podríamos decir que son auténticas reescrituras (sobre todo la segunda, traída a la actualidad más rabiosa). Claro que Brecht está detrás.

La vigencia de aquellos textos es indudable, en medio de una guerra.

En efecto. Nuestra obra traza un arco muy visible entre la llegada del nazismo y la materialización actual de esta tendencia política, aunque sea en ambientes y con nombres diferentes.

"Ya quisieran otros países, que presumen de gran teatro, tener un legado como el nuestro"

Además de haber escrito la obra, la ha dirigido con Paco Navarrete. ¿Cómo es tratar un texto que usted ha parido con otro director?

Bueno, creo firmemente que lo máximo en la creación escénica es escribir y dirigir un texto. Rara vez lo he hecho yo en mi vida, pues prefiero llevar a la escena lo que otros han escrito. Pero la ocasión me parecía idónea, y, efectivamente, he llevado a cabo esa pulsión con la inestimable ayuda de Paco Navarrete, convertido en un perspicaz observador.

¿Es una relación horizontal o usted tiene más legitimidad sobre el texto?

Soy de los que piensan que el motor principal del teatro es el texto. Y que sobre él planea con toda autoridad el director de escena. A veces hay que reconocerlo: solemos ejercer demasiada autoridad sobre el texto, de manera que el resultado apenas se parece a la obra. En ese caso, lo que diría a los colegas es que busquen un texto nuevo, o que lo escriban ellos. Hay que dirigir obras con las que uno se identifique.

La propuesta es pura esencia teatral: un juego de espejos entre dos personajes para hablar del dolor.

Muy bien visto. Hablas de emociones, del dolor, de sentimientos, de responsabilidad política... Eso es en efecto lo que hemos intentado provocar.

"La verdad de las eternas crisis del teatro esconde que ha pasado de ser entretenimiento de masas a arte minoritario"

En febrero entró en la directiva de la Academia de las Artes Escénicas de España. ¿A qué se enfrenta la profesión?

[Resopla] Sería muy largo de explicar. La profesión está en estos momentos en un estado de gran imaginación, con grandes talentos. Tenemos que hacer lo posible para que esos creadores fluyan. Pero, a grandes rasgos, la Academia tiene como principal objetivo apoyar a los profesionales de la escena española, del teatro, de la danza, del circo..., y hacerlo a través de una serie de actividades que eleven la consideración de las artes escénicas en la sociedad.

¿Cuáles serán sus líneas de actuación?

Apoyar al profesional de la escena, dignificarla, hacerla llegar a todos –vayan más o vayan menos al teatro–, insistir en que nuestro patrimonio nacional es una herencia que tenemos que conservar desde las aulas... Que somos continuadores de personalidades como Lope, Calderón, Moratín, Valle, García Lorca... ¡Ya quisieran otros países, que presumen de un gran teatro, tener un legado como el nuestro! La obligación de la Academia es que todo se divulgue y llegue de manera continua.

"Creo firmemente que lo máximo en la creación escénica es escribir y dirigir un texto"

Usted es uno de los pioneros del teatro independiente en este país. En otras disciplinas artísticas es cada vez más acentuada la brecha entre las grandes producciones y lo muy minoritario. ¿Es así en el teatro?

El teatro independiente fue un fenómeno que agitó la vida teatral española en el paso de los años sesenta a los setenta. Su huella quedó palpable en los profesionales de la transición política. Hoy día, los grupos que perviven de entonces, pocos (Joglars, Atalaya, Jácara...), mantienen una línea de compromiso excelente. Las compañías de las comunidades autónomas se parecen bastante a aquellas independientes, aunque con una evidente mejora en las formas. Esa brecha que señalas, hoy día está entre esas compañías de provincias y los grandes centros de producción de Madrid y Barcelona. Como en la vida misma, parece que eso de las diferencias de clases también se ve en la escena...

¿La ‘crisis eterna’ del teatro se traduce en una habilidad muy desarrollada para superar, por ejemplo, una pandemia?

Evidentemente. Lo que la verdad de las eternas crisis del teatro esconde es que este ha pasado de ser arte del entretenimiento de masas a un arte minoritario. Minoritario pero potente. Un arte que siempre estará ahí, pues a sus innegables valores estéticos se une el de ser conciencia de la sociedad. Y eso no se puede perder.