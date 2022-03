"Mientras que el verdadero poder tiende a ocultarse, el ciberproletariado siente un ansia continua de exhibirse en las redes"

El hombre transparente o Cómo el ‘mundo real’ acabó convertido en big data. Así ha titulado su último trabajo el murciano Javier Moreno, que, además de ser licenciado en Matemáticas, es poeta y novelista (al menos, así lo demuestra su ya dilatada carrera como autor). Sin embargo, habrá quien esté pensando que, a tenor del nombre de su nuevo retoño literario, lo mismo en esta ocasión la cosa va por otros derroteros... Y sí, estará en lo cierto. Porque, por primera vez –y de la mano de Akal–, Moreno se sumerge por completo en las turbulentas aguas del ensayo. Cierto es que, antes de llegar a este punto, ya había chapoteado un poco en la orilla con algunos artículos en el portal épistémocritique.org y participando en estudios monográficos como #Nodos, Idea súbita y Narrativas precarias, pero este ha sido su primer baño en solitario (y sin manguitos). Y lo cierto es que ha salido airoso. De hecho, asegura que escribiendo este libro se ha sentido tan cómodo o más que con sus últimos trabajos de ficción. Pero es que lo de darle vueltas y vueltas a la cabeza ya era una característica marca de la casa en sus novelas... Por cierto, la historia –como también habrán podido descifrar– gira en torno a nuestro alegre deambular por la Red. Él nos lo explica.

Mire que ha probado diferentes géneros (poesía, relatos, novela), pero esta es la primera vez que se asoma al ensayo...

En efecto. Bueno, debo decir que ya había publicado algún artículo en libros colaborativos, pero sí, este es propiamente mi primer ensayo.

Ya me dijo la última vez que hablamos que es usted un tipo al que le gusta mucho darle a la cabeza... Su última novela, Null Island (2020), era un buen ejemplo de ello (por mucho que hablemos de un texto de ficción). ¿Tenía una deuda pendiente con el ensayo?

Eso pensaba cuando decidí embarcarme en la aventura de este libro. Mis novelas (y relatos) siempre se han caracterizado por poseer una vertiente reflexiva, quizá porque durante toda mi vida he sido lector de filosofía y ensayo... Por tanto, era un género que no me resultaba de ningún modo ajeno. Y lo cierto es que me sentí muy cómodo trabajando en El hombre transparente; tanto o más que al escribir el resto de libros que he publicado de poesía o de ficción.

Y, entonces, ¿por qué ahora? Quiero decir: a lo largo de su carrera ha tocado –aunque fuera tangencialmente y desde la ficción– infinidad de temas de esos que, digamos, invitan a ‘reflexionar’, pero el que le ha hecho volcar sin tapujos sus teorías es este: cómo las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las redes sociales, lo han cambiado todo..., nos han cambiado a todos.

Porque creo que la aceleración de las tecnologías ha adquirido un nivel espeluznante –y francamente emocionante– en los últimos años. Asimismo, resulta evidente que dichas tecnologías (Internet y redes sociales, sobre todo) modifican el modo en el que nos relacionamos y nos proyectamos como individuos. Vivimos estos cambios con expectación y al mismo tiempo sentimos vértigo al plantearnos hacia dónde pueden conducirnos. Se trata de una postura ambivalente, una contradicción que nos sume en una mezcla de éxtasis y desconcierto. Sentía el deseo de aclararme a mí mismo algunas cosas en relación a todo ello y, de paso, poder dar una respuesta teórica más o menos integrada a la complejidad de eso que se da en llamar ‘tecnocapitalismo’.

En este ensayo habla de ‘el hombre transparente’, de cómo nos hemos convertido en un libro abierto para los algoritmos de Internet, de la delegación de nuestra libertad a los servicios online. ¿Podría profundizar en esta idea?

El hombre transparente somos todos y cada uno de nosotros desde el momento en el que usamos Internet y/o somos usuarios de las redes sociales, en mayor o menor medida. La transparencia tiene que ver con varios aspectos. Primero, con lo que se conoce como ‘extimidad’, es decir: la exhibición y desocultamiento voluntario de la intimidad a través de acciones tan inocentes como subir un selfi, hacer una confesión personal en Facebook u otras más delicadas, como pudiera ser el amateurismo pornográfico. Pero, a su vez, la transparencia se relaciona también con una visión del ser humano como mera interfaz de la información digital. Las consecuencias de todo ello son múltiples, y van desde la balcanización y polarización social hasta (consecuencia de lo anterior) la desconfianza en los expertos, sean estos científicos o políticos.

También está lo de la cesión masiva de datos mediante registros y ‘ticks’ en casillas que dicen cosas del tipo: «He leído y acepto los términos y condiciones». Muchos se consuelan con aquello de que «no somos nadie», de que «a quién le van a interesar nuestro número del DNI, dónde vivimos o qué búsquedas hacemos en Google», que, total, «luego esos datos solo se usan para incitarte a comprar/consumir con mayor precisión». Y en parte (y solo en parte) es cierto. ¿Qué es lo que le preocupa de todo esto?

Me preocupa que perdamos el control de nuestro deseo. Me preocupa la automatización (algorítmica) de los procesos profesionales y sociales. Como demuestro en el libro, nunca existió el individuo autónomo y libre –esa fantasía que nos inocula el ultraliberalismo–, pero los mediadores de nuestro deseo (al menos hasta hace unos pocos años) se dilataban en el tiempo y apelaban, en última instancia, a cierto consenso social. Con el nacimiento de lo que yo denomino como ‘sociedad plasmática’, la sensación de alienación social se acelera. Acabamos viviendo en una burbuja personal de gustos e intereses (generados en muchos casos por algoritmos de recomendación) que creemos compartir con los demás y que, sin embargo, solo nos refleja a nosotros mismos.

Lo ha mencionado ya en alguna de sus anteriores respuestas: en este libro también se habla mucho del sistema capitalista –que es el que acoge y favorece todo este entramado de datos– y, especialmente, de cómo, una vez más, estamos en cierto modo ante una cuestión de clase.

En efecto. Resulta curioso que el poder económico –y cultural– resulte en buena medida ajeno a las redes. Siempre digo que me gustaría ser lo suficientemente poderoso como para prescindir de las redes. El verdadero poder se oculta, mientras que el ciberproletariado siente un ansia continua de exhibirse y comparecer en las redes. Andy Warhol anticipó que en el futuro todo el mundo disfrutaría de la fama durante quince minutos. Pues bien, esa profecía se ha cumplido con creces. Y si no la conseguimos (la fama), lo cierto es que la perseguimos desesperadamente. Recibir un baño de ‘likes’, convertirse en ‘trending topic’..., he ahí las grandes fantasías contemporáneas.

En sus novelas acostumbra a hacer pensar al lector, a ponerle a trabajar; no suele dar una respuesta fácil a la resolución de los conflictos. ¿El ensayo cambia esa forma de trabajar? ¿En El hombre transparente da respuestas o solo haces preguntas?

El ensayo funciona de manera muy diferente a la narrativa. Sin embargo, en El hombre transparente, más que respuestas, he pretendido hacer una descripción coherente –concreta y teórica, a un tiempo– de una multiplicidad de aspectos de nuestra sociedad. De todas formas, tengo que confesar (la cabra tira al monte) que mi ensayo posee también una dimensión literaria, ya que al final de cada capítulo incorporo un apartado biográfico o autoficcional que tiene que ver con la temática del mismo.

Ese afán por traducir en palabras toda esta problemática me genera una duda: ¿A usted le ha cambiado algo la percepción de las redes el escribir este texto? ¿Se ha hecho más ‘paranoico’?

He aprendido muchísimo de nuestra sociedad, de cómo funcionan los fondos de inversión, de viralidad y algoritmos..., por mencionar tan solo unos cuantos aspectos. Y espero que los lectores experimenten lo mismo cuando lean este libro. Pero eso no me ha hecho más paranoico. Más bien, todo lo contrario. Encontrar explicaciones nos convierte (a mí y a todos, creo) en seres más sensatos.

Una última cuestión: creo que estos años de pandemia le han sido especialmente fértiles en lo literario. Acaba de publicar este ensayo, pero en los próximos meses podría salir alguna otra cosilla más con su firma... ¿Qué nos puede adelantar?

Sí, este año 2022 va a ser muy prolífico, editorialmente hablando. Tras El hombre transparente verá la luz una novela en abril, y un libro de relatos en octubre. La novela [se llamará Omega y saldrá de la mano de la editorial Aristas Martínez] tiene mucho que ver, de hecho, con este ensayo.