Las Wonder: "No creo que Chanel sea menos feminista que Rigoberta, ni como artista ni como persona"

«¡Hemos venido a hacer ruido!», proclaman Las Wonder, un grupo de chicas que han llegado con las ideas muy claras y con Pirexia (2022) bajo el brazo, un disco donde expresan sin tapujos lo que sienten. La banda, formada en 2018 por antiguas componentes de Un Pacto con Julieta y Elure, la integran Marta García (voz y guitarra), Yanira Carrillo (teclados), Sefi Meseguer (guitarra), Fátima García (batería) y Betsabé Sánchez (bajo).

A finales de enero publicaban este EP debut, cargado de rebeldía y mensajes sobre el derecho a amar sin cadenas, sobre la autoestima, la confianza y el deseo, además de con un buen puñado de críticas a la sociedad consumista. Desde el feminismo quieren romper barreras y dejar claro que cada persona es libre de elegir su propio camino, señalan Las Wonder, que ya han pasado por escenarios como los del Cooltural Fest Go 2021 y el Microsonidos, al que ahora –tras haber tenido que aplazar su actuación– regresan pocos días antes del 8M con la fuerza de un rodillo apisonador. Girl power!

¿Todas habéis tocado antes en otros grupos?

Marta García: Yanira y yo fundamos el grupo; somos amigas desde la adolescencia. Al poco tiempo se unió Sefi, que vio nuestro anuncio en el foro Murciarock. Luego llegó Bet por recomendación [Risas]. Y más tarde Fátima por mediación de Facebook.

Sefi Meseguer: Fátima estuvo de batería en Un Pacto Con Julieta; Bet, con Elure y otros grupos como Tebas, y Marta, con Bluelander. Y Yani es pianista y sigue dando sus conciertos, mientras que yo... estuve en dos intentos de bandas.

¿Por qué elegisteis ‘Las Wonder’ como nombre? ¿Hay algo de orgullo femenino en ello?

M. G.: ‘Wonder’ es una palabra polisémica, y esas cosas me encantan (pues significa maravilla a la vez que preguntarse algo).

Vuestro EP se llama Pirexia. ¿De qué va? ¿Por qué ese título?

S. M.: Pirexia es un mix de emociones que están a punto de ebullición. El disco es un viaje a través de nuestra rabia, deseo, crítica, amor y fuerza. Teníamos muchas ganas de plasmar todo esto en un disco; estamos muy contentas.

M. G.: Elegimos ‘Pirexia’ porque viene a significar ‘estado febril’, lo cual nos pega bastante. Pues nuestras canciones hablan de lo que nos da coraje, de lo que nos emociona, de lo que nos duele, de lo que no entendemos en la sociedad. Pirexia son nuestras historias y esas cosas que afectan en nuestras vidas.

¿Y cómo va la preparación del primer largo? ¿Lo estáis trabajando también con Raúl de Lara? ¿Creéis que el formato álbum está ya cerca de desaparecer?

M. G.: Ahora mismo estamos centradas en preparar nuestros próximos conciertos, aunque siempre que tenemos tiempo vamos componiendo temas nuevos. No sabemos cuándo podremos sacar un LP, pero lo que sí es seguro es que pronto habrá más canciones. Y sí, nos gustaría volver a trabajar con Raúl [de Lara], porque realmente ha sido una experiencia maravillosa y muy enriquecedora. Además, ha sabido exprimirnos al máximo.

Por otro lado, lo cierto es que muchos artistas sacan hoy su música de single en single;es lo que demanda la sociedad de consumo actual. El formato álbum ha perdido, pues la mayoría de oyentes escuchan música saltando de artista en artista a través de listas de reproducción.

S. M.: Aunque, si en el futuro los álbumes desaparecen –lo que no me extrañaría nada–, seguro que los echaríamos de menos...

¿Las Spice Girls fueron un referente para vosotras?

M. G.: En mi infancia, fueron un grupo relevante, sin lugar a dudas. Así como los Backstreet Boys. Pero de ahí a ser un referente... De aquella época admiro más a actrices como Susan Sarandon, especialmente por su papel en The Rocky Horror Picture Show; Kate Winslet, la cual no lo tuvo nada fácil al principio de su carrera, cuando la tacharon de gorda (tuvo que callar muchas bocas con Titanic y aún hoy sigue dando guerra como actriz veterana), y Emma Watson, una mujer joven y muy inteligente que demuestra su valía en la gran pantalla y como activista y embajadora de la ONU.

S. M.: Y, musicalmente, en común tenemos referentes muy dispares en sus estilos: Vetusta Morla, León Benavente, Love of Lesbian, The XX, Coldplay, CSS, DIIV, Warpaint, Nirvana...

En Úsame os basáis en el concepto del ‘amor líquido’ de Zygmunt Bauman. ¿Por qué os interesa?

M. G.: No es que sea un concepto que nos interese en sí mismo, ¡es que lo vemos cada día! Y creo que cualquiera que observe un poco su vida y lo que hay a su alrededor puede ver cuánta falta hace el amor hoy en día. Pero sí, el primero que dio con este término fue Bauman, un señor inteligentísimo. Lo que este hombre decía es que las relaciones interpersonales que se forjan ahora en la era posmoderna suelen tener falta de solidez y de calidez, y tienden a ser cada vez más fugaces, superficiales, etéreas y con menor compromiso.

Cuando empezasteis, ¿teníais un objetivo claro?

S. M.: Con respecto a la música, la verdad que no. Conforme se fue consolidando el grupo, lo fue haciendo también el sonido. Lo que sí teníamos claro desde el principio es que queríamos saborear cada momento entre nosotras, en los ensayos, las grabaciones, durante el proceso creativo..., y que poco a poco nuestra música llegara a los escenarios y cada vez a más gente.

"Cada vez somos más las mujeres que nos subimos a un escenario y las que animamos así a otras a intentarlo"

En vuestras canciones se intuye mucho de reivindicación, especialmente sobre feminismo. ¿Se puede y se debe hacer activismo a través de la música?

S. M.: Está claro que sí. La música nos mueve, es un gran instrumento para transmitir, y la gente conecta rápidamente con las canciones. Es algo que hay que aprovechar, y creo que esa reivindicación es necesaria porque, aunque estamos en pleno siglo XXI, todavía queda mucho por hacer para alcanzar una sociedad verdaderamente feminista.

¿Veis bien que los escenarios sean una buena plataforma para lanzar mensajes de concienciación social?

S. M.: Claro. Mira, yo cuando empecé a descubrir grupos y veía a mujeres tocando la guitarra o la batería flipaba. Para mí fue lo más. Es como si me dijeran: «Tú también puedes hacer esto si es lo que te mola; esto no es cosa solo de tíos». Por eso mismo, cada vez somos más las mujeres que nos subimos a un escenario, las que animamos a otras a intentarlo.

¿Cuáles serían las reivindicaciones necesarias en este país en el momento actual? ¿Qué mensajes queréis lanzar con las letras?

M. G.: Menos guerras, avaricia, falsedad y superficialidad, y más amor e igualdad. Pero nuestras letras sólo hablan de nuestras historias y de las cosas que nos preocupan. Con conectar con la gente que nos escuche ya nos damos por satisfechas.

¿Os habéis enfrentado a dificultades en vuestro camino artístico por el hecho de ser mujeres?

M. G.: Esta pregunta tiene un poco de trampa porque realmente no lo puedo saber a ciencia cierta: nunca he sido un hombre, no puedo comparar [Risas]. Pero bueno, hace poco recibimos el mensaje de un chico que toca en un grupo bastante importante en el panorama musical español y que nos decía que sabía lo difícil que lo teníamos las tías en este mundillo, así que si lo dice un hombre... por algo será.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, muchas personas saldrán a las calles a manifestarse. ¿Qué significa para vosotras el 8 de marzo? ¿Qué es el feminismo y cómo os atraviesa?

M. G.: Para nosotras el feminismo es la igualdad real de condiciones entre el hombre y la mujer. Es acabar con el sexismo, con los tabús y con los clichés. Es que a una mujer nunca se le pueda decir que no puede hacer algo porque «eso es de chicos». Y, por supuesto, también es feminismo que a un tío no se le diga que no puede hacer algo porque «eso es de chicas». El feminismo también es que una mujer pueda hacer lo que le dé la gana sin que las propias mujeres la critiquen y se le echen encima...

"Para nosotras el feminismo también es que a un tío no se le diga que no puede hacer tal cosa porque ‘eso es de chicas’"

¿Creéis que vuestras canciones pueden ayudar a jóvenes en proceso de autodescubrimiento?

M. G.: Creemos que las canciones en general pueden ayudar a cualquiera que esté pasando por una situación parecida a la que hablamos. Obviamente, cuando eres joven todo te marca más y es más fácil que se te quede grabado en la memoria, así que, ¿por qué no vamos a poder ayudar a gente joven?

¿Qué sensaciones tenéis con la vuelta a los escenarios? ¿Qué ofrece la música de Las Wonder al público que os sigue?

Betsabé Sánchez: ¿Qué vuelta? ¡Nunca nos fuimos de los escenarios, no nos echó ni la pandemia! [Risas] Pues yo pienso que ofrecemos un mundo de sensaciones..., y de mensajes, algunos de positividad y otros de lo puta que es la vida a veces. Pero, aún así, con todo, la vida es hermosa y hay que vivirla a tope. Por eso, sobre todo, nos gusta transmitir al público mucha fuerza y buen rollo.

¿Cómo habéis vivido la polémica Rigoberta Bandini-Chanel? ¿Dónde os posicionáis?

M. G.: Como mujeres nos posicionamos en un lugar donde podemos ser la activista y la sexy, y no luchar la una contra la otra. Una mujer tiene derecho a enseñar cacho si quiere provocar, y a menear el culo y que la gente se caiga de espaldas al ver lo bien que canta mientras hace todo eso subida a unos tacones de ocho centímetros. Que vaya más ligera de ropa o que la letra de su canción sea simplona no quiere decir que lo que haga sobre un escenario sea facilísimo o sea burdo; nada más lejos de la realidad. Yo no me creo que Chanel como artista y como persona sea menos feminista que Rigoberta Bandini, sinceramente.

Vuestros directos son intensos y divertidos, ¿cómo los definiríais vosotras?

B. S.: Los directos yo los defino como una fiesta, y creo que para todas lo son. Un concierto es un cúmulo de sensaciones difíciles de etiquetar; hay que vivirlo y sentirlo.

¿Qué consejo darías a las chicas que están empezando?

M. G.: Que nunca se cansen de trabajar en su proyecto, y que no se achanten ante las opiniones negativas, porque se aprende mucho durante el proceso.

B. S.: Que hagan lo que quieran y vayan por donde su corazón les guíe.

«¡Hemos venido a hacer ruido!», tenéis colgado en Twitter. ¿Cuáles son vuestras intenciones?

M. G.: Lo que querría cualquier artista: no pasar desapercibidas, dar que hablar, ser capaces de conectar, de emocionar.