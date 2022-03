The Rays On es un grupo creado poco antes de la pandemia con experimentados músicos procedentes de otras bandas de la escena musical murciana, como Neuman, Clara Plath e Injector. Su sonido se sitúa dentro del rock alternativo cantado en inglés, pero con marcadas señas de identidad y rasgos muy eclécticos. Han sido uno de los grupos seleccionadas por el programa ‘Estudio Abierto’, y con su último single y videoclip, The Answer, se han presentado al concurso Madcooltalent de VibraMahou y han logrado ser incluidos como candidatos a Mejor Artista Debutante en los Premios de la Música de la Región de Murcia. Además, acaban de publicar su epónimo primer EP, The Rays On, que presentan, ahora sí que sí, este viernes en la sala Revólver de Murcia.