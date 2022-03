María Hernández: "Escribo por gusto y porque me apetece. Y porque, si no, me falta el aire"

María Hernández tiene 19 años. El pasado mes de septiembre llegó a Madrid como una chica de Murcia más: a estudiar, a vivir, a aprender y a soñar. Seis meses después ya ha presentado allí su primer libro, y dice que se encuentra escribiendo el segundo mientras se prepara para ser profesora de Filosofía. Desayuno en tirantes (Atlantis Ediciones, 2022), que así es como se ha titulado su debut, está dirigido a «chicas de a partir de 15 años, pero sin límite de edad» –comenta orgullosa su autora– y trata temas muy actuales como el amor, la homosexualidad o el divorcio.

Ha presentado su libro en Madrid, en lugar de en Murcia.

La verdad es que la editorial me dio a elegir, y como en realidad tengo amigos por toda España pensé que a la mayoría les vendría mucho mejor venir a verme a Madrid. Pero también quiero presenta Desayuno en tirantes en Murcia, claro.

¿Qué nos puede contar de este libro sin desvelar demasiado?

Pues en realidad es una historia de amor que te puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Parte de una cosa pequeña que se va haciendo cada vez más grande e importante para las personas que la construyen. Se trata de un chico y una chica que viven en un pueblo y poco a poco se van dando cuenta de que, si no arriesgan, no van a ganar nada, y se van a ver obligados que tomar decisiones muy pronto..., y cuanto antes lo hagan, mejor, porque, si no, tendrá una implicación muy seria en el futuro.

Sorprende su reacción contra la dictadura del carpe diem...

Bueno, entiendo que no podemos estar pensando todo el rato en qué pasará mañana, pero es verdad que hay momentos en los que sí hay que elegir: hay que pensar no sólo lo que queremos hoy, sino lo que necesitaremos mañana.

¿Y cuándo sabemos si hay que elegir una cosa o la otra?

No se sabe, por eso tenemos que aprender. Hay que ir probando. La vida está hecha de equivocaciones. Y no se puede mantener todo en la vida, hay que elegir entre lo que queremos y lo que necesitamos. Y estoy segura de una cosa: a veces el amor no es suficiente.

Dicen que toda primera novela es autobiográfica…

No al cien por cien... Mi historia no es autobiográfica, aunque reconozco que tampoco puedo escribir lo que no he vivido. Verás, cuando voy por la calle no sólo veo personas, sino que también veo historias. Y son esas pequeñas historias las que quiero transmitir, de ahí que no se autobiográfica. Pero es inevitable que todo esté supeditado a quien escribe…

¿Y qué es lo que te llevó a escribir una novela?

En realidad yo siempre he escrito, pero textos sueltos. La cosa es que esta idea me gustó especialmente porque, siendo una novela juvenil, contiene mucha actualidad: divorcio, homosexualidad, etc. Porque una novela romántica no es sólo una pareja con problemas, sino que yo he querido abarcar mucho más. Y la escribí porque un profesor de Literatura me lo aconsejó; de hecho, es una de las personas a las que está dedicado el libro.

¿A quién te diriges cuando escribes? ¿Cuál es tu público?

Cuando escribes, lo puedes hacer para ti o para los demás. Yo elegí esa primera opción, pero es imposible no pensar en quienes van a leer tu historia... Así que ye dirijo a chicas a partir de los 15 o 16 años, y, a partir de esa edad, a cualquiera. Pero, insisto: escribo por gusto y porque me apetece. Porque, si no, me falta el aire.

Estudias Humanidades en Madrid, pero, ¿cómo vas a ser profesora de Filosofía si se va a eliminar del currículo de Secundaria?

Tendremos que evitarlo como sea. Estoy dispuesta a hacer como Gandhi y sentarme ante quien haga falta. Porque hay cierta movilización en torno a la defensa de la Filosofía, pero no tanta como debería haber. El otro día fui a la Puerta del Sol y había una manifestación para pedir la dimisión de Ayuso, y pensé: «¡Dejad la política y defended el conocimiento!».

¿Tendremos pronto una segunda novela?

Sin duda, pero no será una continuación. Tengo muchas ideas, y me estoy muriendo por soltarlas, así que quizás empiece la semana que viene. De hecho, durante la presentación, el pasado domingo, se me vino una idea de estructura a la cabeza..., y creo que va a ser esa. Te puedo anticipar que será mucho más movidita…