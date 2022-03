Camellos: «Está bien que el indie haya dado ya de lado ese tono tan épico y flipado que tenía hace años»

Estos Camellos suministran buen material: un pegadizo pop-punk guitarrero que puede recordar a The Fall, Burning, Siniestro Total e Ilegales. Si su debut, Embajadores (2017), prometía, el segundo disco de los madrileños, Calle para siempre (2019), es una bofetada de punk anfetamínico, con cuidadas melodías a dos voces y unas letras que relatan dramas cotidianos con fina ironía. Ya han puesto patas arriba al personal en sus conciertos, y ahora vuelven a Murcia –en su anterior visita tuvieron que hacer un pase doble ante la elevada demanda–, dispuestos a demostrar por qué son la banda del momento. Cambios de humor, un hit instantáneo que cuenta con la colaboración del ‘enemigo’ Josele Santiago, es el primer adelanto del tercer y nuevo álbum de Camellos, que verá la luz esta primavera y seguramente adelantarán esta noche en el bolo que tienen previsto ofrecer en la Sala REM, donde van a estar acompañados por The Yellow Melodies.

La última vez que vinisteis por aquí hicisteis un par de sold outs. ¿La gente sabía a lo que iba con ese nombre abierto a interpretaciones?

Sí, hombre. No somos más conocidos que Jesús, pero todo el mundo sabe que los camellos de verdad, o son unos mamíferos camélidos que no hablan ni escriben, o no se presentan como tales, sino que anuncian ‘linternas’, ‘medicinas’ o cosas así. No obstante, sí creemos que ese día se ‘equivocaron’ ciento y pico personas en cada pase, lo cual es raro porque tomamos a los murcianos por gente bastante lista...

¿Cómo fue fichar por Limbo Starr? ¿Qué tal con ellos?

Primero les enseñamos una demo que habíamos hecho y les dijimos, sin mucha hostia, que se pasasen por un concierto nuestro si les apetecía verlo en directo, que les dábamos invitaciones. Aceptaron, y el concierto fue regular, pero su impresión debió ser buena, porque hasta ahora ha ido todo bastante bien. Trabajar con Limbo Starr como sello te acerca a lugares un poco inaccesibles para el puro DIY underground y, concretamente con ellos, te facilita plantear las cosas de una manera muy personal: ellos no nos coartan nunca en nuestra forma de expresarnos. Ni diciendo cosas surrealistas en entrevistas ni escribiendo letras o ejecutando las grabaciones.

¿Cómo ha sido la vuelta a los escenarios? ¿Qué os habéis encontrado?

Nosotros tuvimos suerte (o suerte y mérito, según como se mire), y pudimos volver a hacer directos al poco tiempo de levantarse el confinamiento en la comunidad de Madrid. Tampoco tardamos mucho en volver a salir a girar, puesto que la pandemia nos había cortado las presentaciones del segundo LP de cuajo. Al principio nos encontramos algo de miedo –en el sentido de salas y ciclos a medio gas–, sin embargo, desde el principio se notaban las ganas de la gente, levantarse de su silla (lo cual estaba prohibidísimo) y gritando a la manera de siempre. Y, bueno, ahora, poco a poco, parece que remonta.

Estuvisteis a punto de girar por México. ¿Cómo os sobrepusisteis a la fatalidad?

No quedó otra, literalmente. A otra gente en la música le ocurren accidentes de tráfico en la gira, laringitis, conflictos internos. En nuestro caso, una pandemia nos alejó de la ola cuando la estábamos surfeando. Pero no se ha secado el mar, vaya.

¿Calle para siempre supuso un punto de inflexión?

Suena mucho mejor que el primer disco. Nos llevó bastante más tiempo (física y mentalmente), y le aplicamos una visión mucho más profesional. Es decir, sí.

Cambios de humor es el primer adelanto del tercer álbum, que saldrá en primavera. ¿Qué nos podéis contar sobre la canción? ¿Cómo fue lo de echarle el lazo a Josele Santiago?

Que dura unos tres minutos y está en Spotify, Youtube, iTunes y, muy pronto, en un surco de un vinilo y un trocito de un CD. Josele Santiago es la persona más llana que probablemente encontrarías entre las leyendas vivas de la música española.

¿El indie español se toma a sí mismo muy en serio? ¿Camellos sois un grupo más serio de lo que muchos esperarían?

Nosotros en lo personal somos extremadamente bromistas, pero nos tomamos la música y las letras bastante en serio, aunque a alguna gente no se lo parezca. Les damos bastantes vueltas, y preparamos bien los directos. En cuanto al indie... Está guay que esté dejando ya de lado ese tono tan épico y flipado que tenía hace unos diez años, pero también está entrando en un campo de frivolidad y superficialidad que tampoco nos va nada, que se lo lleva el viento: que sí, que tu crush no te hace caso y que estás nervioso, ok. Siempre estaremos más del lado de bandas que muestran un cierto nivel de rabia y compromiso, ya sea desde la seriedad o desde el humor, como intentamos que sea nuestro caso.

En Pesadilla en el hotel parece que os tomáis a guasa la mística del rockstar. ¿Hay demasiada autocomplacencia en el circuito? ¿Hace falta agitar el avispero y tocaros un poco las narices entre todos?

Hay mucha autocomplacencia, sí (sin ser casi nadie una rockstar, realmente...). Hay mucho muerto de hambre que, en lugar de denunciar que lo es, intenta ser otra cosa. Por cierto, Pesadilla en el hotel tuvo una grabación de videoclip bastante divertida...

¿Dónde y con quién habéis grabado el nuevo disco? ¿Es continuista o hay algún tipo de ruptura con lo anterior?

El nuevo disco es el tercero, sin contar con el EP de cuatro canciones que sacamos hace varios años. Se grabó entre los meses de febrero y agosto de 2021, en La Mina, el estudio de Raúl Pérez a las afueras de Sevilla. Y no es un disco continuista, pero tampoco nos hemos pasado al discofunk; sólo lo hemos hecho mejor que nunca.

¿Cuáles son vuestros referentes en la actualidad?

Modric, Cecilio G, Alfredo Duro, Amparo Baró, Biznaga.

Vuestras canciones hablan de ansiedad, precariedad... ¿Los jóvenes españoles tienen motivos para estar indignados?

Hay motivos de sobra, y desde hace años. Pero, claro, mantenernos infantilizados y como eternos consumidores pasivos de frivolidades y ansiolíticos tampoco parece favorecer un enfado generalizado y más que justificado, por lo que es la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros aportamos nuestro granito de arena: las letras del nuevo disco están más cabreadas que nunca, aunque quizá parezca otra cosa...

En Becaria decíais eso de «trabajar siempre ha sido mi sueño». ¿Dedicarse a la música en este país es un milagro?

Es casi ciencia-ficción; o, al menos, lo es desde un punto de vista independiente y crítico. Con esto no queremos atacar a la música mainstream o a géneros que actualmente estén más ‘de moda’ que el rock, el punk, el pop o en lo que quiera que englobemos a Camellos. Vivir de la música en España suele requerir de mucha paciencia, mucha suerte y pasar por muchos aros. Si todo confluye, hay una posibilidad, claro.

¿Estáis cansados de la turra o habéis decidido tomar la vía Nacho Vegas?

No entendemos bien la pregunta. Nosotros podemos ser la turra, y Nacho Vegas también. Pero lo que siempre es la turra es U2.

Calle para siempre mostraba una portada que parecía sacada de un fotograma de José Antonio de la Loma, del ‘cine quinqui’. ¿Qué portada ilustrará vuestro nuevo disco?

Otra forma de vivir. Ni mejor ni peor, ni de izquierdas, ni de derechas. Ni del yugo y las flechas, ¿eh? Eso nunca.

¿Con qué bandas del momento os relacionáis? ¿No se os ha ocurrido invitar a vuestro bolo a la gente de Perro, a ver si despiertan de su letargo?

¿Quién dice que no les hemos invitado? Ya han anunciado un lento despertar, y nosotros no podemos estar más contentos, por ellos y por nosotros. Tenemos buena relación con La Trinidad, Medalla, El Diablo de Shangai, Youcanthide, Biznaga, Carrera, Pantocrator, Vulk o Vera Fauna, por poner algunos ejemplos.

Dicen que en vuestros directos se suda mucho. ¿Cómo es vuestro show actual? ¿Para todos los públicos o solo para fans?

Siempre para todos los públicos, claro. Creemos en una democracia en la que no se pide opinión: tú le sueltas a la gente lo tuyo y ya que ellos lo mastiquen. Nuestro directo actualmente incluye varios músicos amigos nuestros, enormes artistas, que redondean el sonido y consiguen un impacto uniforme. Antes éramos más destartalados; ahora somos como una bulldozer hippie: pero sin muchos colorines, sin rastas ni ‘buenas vibras’. Siempre malas vibras, pero con una sonrisa.