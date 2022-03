El actor Antonio de la Torre se olvida de las cuestiones técnicas y echa mano «del alma» para interpretar al protagonista de Un hombre de paso, una obra sobre el campo de exterminio de Auschwitz y el horror nazi durante la Segunda Guerra Mundial que este viernes llega al Teatro Romea de Murcia. Es su forma de compensar su escaso recorrido sobre las tablas –dice que se sube a los escenarios una vez por decenio y que, efectivamente, hace diez años que no hace teatro–, lo que no quita para que su visita genere bastante expectación; no en vano, hablamos del intérprete que más nominaciones ha logrado en la historia de los Premios Goya (14), lo que dice mucho y bueno de su capacidad para encarnar personalidades que le son ajenas.

Escrita por Felipe Vega y dirigida por Manuel Martín Cuenca –a cuyas órdenes ha trabajo en el cine Antonio de la Torre en varias ocasiones–, en Un hombre de paso el malagueño interpretará a un personaje «hecho a medida», un hombre enigmático y poliédrico, antiguo miembro de la Cruz Roja Internacional que, durante la última Guerra Mundial, por azar, se «cuela» en Auschwitz y entabla una conversación con el comandante del campo. En el reparto de la obra intervienen también la actriz María Morales, que da vida a la incisiva periodista que entrevistará al protagonista años después de aquel encuentro con el horror, y el actor Juan Carlos Villanueva, que encarnará al escritor Primo Levi, quien sobrevivió durante algo más de un año en ese campo de exterminio. En este sentido –y sea con la cámara enfocándole o frente a un patio de butacas abarrotado como el que le esperará en Murcia–, De la Torre asegura que la creación artística en la que cree es la que se basa en la más primaria, alejada de presupuestos intelectuales y sustentada en «alma, pasión, carne y, si hace falta, deseo y sexo en el escenario». Además, cuando interpreta a un personaje siempre piensa «qué haría Antonio de la Torre en esa situación», unas palabras que con corroboradas por el director Martín Cuenca con una abierta sonrisa. Pero, a diferencia de lo que sucede en el cine, el malagueño asegura que cada función es como «saltar al vacío» y que el del teatro «es un oficio inaprensible, de vivir el momento». «Como el agua que se te escapa de las manos», resume. El resto del equipo Un hombre de paso trata de cuando se mira para otro lado y se evade la responsabilidad, de ahí que el actor Juan Carlos Villanueva apunte que se daría por satisfecho con que sólo uno de los asistentes a cada función aprendiera ese mensaje y las consecuencias que puede tener que una sociedad entera, en determinados momentos históricos, pueda desentenderse de un horror que casi se puede tocar. Sobre su personaje, Villanueva, declarado admirador de Primo Levi, destacó «su mirada ética y su ejemplaridad». De hecho, el cordobés recuerda que el italiano –de origen judio– no era escritor, sino que se convirtió en tal cosa por la «necesidad» de contar lo que había vivido, lo que le ha llevado a acercarse al personaje «desde la humanidad, el corazón y la emoción». Por su parte, María Morales comenta con humor que, tal vez porque se trata de un tema de aire «tremendo y solemne», el proceso para la puesta en escena ha sido «bastante lúdico». Porque aunque la base de la función sea una entrevista, algo que parece «con poco movimiento de acción dramática», se trata de un «encuentro» y de «unas palabras» que transforman a los personajes de Un hombre de paso. Por último, Martín Cuenca, director de cine y guionista, confiesa que el teatro es para él «una experiencia muy nueva» con la que está ilusionado –y a la vez aterrado– y que la ilusión empezó en lo peor del confinamiento por la pandemia, cuando contactó con Antonio de la Torre y comenzaron a hablar de un proyecto basado «en la presencialidad más absoluta», como es el teatro.