El arte murciano vuelve a Madrid

Vuelve la cultura tras dos años muy difíciles en los que la pandemia ha afectado de manera muy seria a las exposiciones, muestras, encuentros y ventas. Madrid se ha convertido esta semana otra vez en el epicentro de las ferias de arte, atrayendo a miles de profesionales, coleccionistas, clientes y aficionados de toda España y de otros muchos lugares de Europa, América y el mundo. El arte es un idioma rico y muy variado, pero en el que pueden entenderse gentes de toda condición y procedencia. Cuando tantas cosas nos separan, el arte es un lugar de encuentro que nos puede salvar de lo peor de nosotros mismos.

1992 fue un año importante para una España que necesitaba abrir las ventanas en todos los ámbitos de la vida social, política, familiar y cultural, lo recuerdo muy bien porque cumplí 18 años y por fin pude votar con todas mis ganas. Se hizo la luz y aquello fue una fiesta llena de color. Aquel año mágico no ganamos el mundial de fútbol, pero yo hice mi primera exposición en Cartagena y en Madrid, un grupo de galerías y artistas de todo el país crearon ARCO, una feria de Arte Contemporáneo que rompió muchas costuras que nos constreñían y que aún hoy, pese a los 40 años transcurridos, todavía es un referente para el sector y sigue dando mucho que hablar a los artistas y a los ciudadanos. ARCO siempre ha tenido entusiastas seguidores y grandes detractores, pero está claro que es un punto de encuentro imprescindible en el panorama artístico español y, sin lugar a dudas, también internacional. Desde sus primeras ediciones hemos podido ver a muchísimas de las más importantes galerías del momento.

A ARCO viene el público, artistas y amantes del arte, pero no hay que olvidar que es una feria, no una mera exposición

Hablando con algunos artistas y galeristas, me contaban las ganas que tenían de volver y la necesidad de no seguir almacenando obra en sus talleres. La pandemia ha sido dura, pero también una oportunidad para la creación. A ARCO viene el público, otros artistas, amantes del arte, pero no hay que olvidar que es una feria, no una mera exposición para alegrarnos los ojos o para que un país muestre lo mejor que tiene. A estas ferias se viene a vender mucho más que a dar a conocer a una galería o a unos artistas, que también. Por eso, esta 40 edición es el intento de acabar con la crisis y que se mueva el mercado, aunque es cierto que la crisis de la pandemia ha venido a subirse encima de la que arrastramos desde aquella de 2008 y veremos qué pasa ahora con la guerra que se ha iniciado en Europa. El primer día de la Feria se veía a todo el mundo preparado para la fiesta, pero yo he notado caras de preocupación tras el inicio de la invasión rusa. La mayoría de los clientes de ARCO no son una familia que busca un cuadro para su casa, hay muchos inversores y empresas, y puede que volvamos a entrar, sin haber salido, en el retraimiento de los compradores, aunque la sensación que este año estoy teniendo es que esto es todo un chute de oxígeno para el sector.

Hay quien dice que ARCO ya no es lo que era, que ya no provoca ni espanta a nadie, que sus propuestas son menos arriesgadas, que últimamente es más comercial… Y de eso se trata, de mantener la calidad y de vender al mismo tiempo. Quienes no vienen a esta feria y se conforman con lo que se dice de ella en los telediarios, pueden pensar que esto es un disloque, una mezcla de provocación y tomaduras de pelo a precios millonarios. Muchos medios focalizan algunas de las piezas que saben que al público en general le pueden quitar las ganas de pagar una entrada: que si un vaso con agua, que si un plátano pegado a una pared, que si unas frutas frescas este año, o que si la performance de una artista que se cose la vagina mientras la graban… Lo cierto es que en esta feria hay 221 galerías, provenientes de 27 países, cada una de ellas con decenas de propuestas, así que sería muy raro que alguien no encuentre muchas obras que le interesen, otras que le encanten y algunas que le emocionen.

Si no habéis venido nunca, tenéis que saber que en ARCO se puede disfrutar de la visión de obras de arte de todo tipo, de pintura, escultura, vídeos e instalaciones, pero en una feria tan grande como esta hay otras cosas: stands de periódicos, televisiones, organismos, administraciones y revistas de arte, con importantes propuestas artísticas, cafeterías, restaurante, zonas de descanso y, siempre, una amplia zona dedicada a publicaciones. Este año se celebra una maravillosa ARTSLIBRIS, Feria Internacional de Libros de Artista, donde ya tendría uno entretenimiento para perderse varios días. Allí podemos ver a Javier Castro, con su Stand del Cendeac, y el de la Galería La Aurora, también de Murcia.

Es muy significativa la presencia de artistas de nuestra Región en las Ferias de Arte que estos días se celebran en Madrid. En ARCO tenemos la destacada presencia de Artnueve, dirigida por María Ángeles Sánchez Rigal, que me estuvo explicando las obras de Ana Martínez, Javiel Pividal, Sergio Porlán, muy reconocidos artistas de nuestra Región, junto a un grupo de interesantes artistas andaluces. Por otro lado, nunca falta la galería T20 de Nacho Ruiz y Carolina Parra, fieles a Arco desde hace 22 años, que muestran las obras de Isidoro Valcárcel Medina, Sonia Navarro, Miguel Fructuoso, palabras mayores desde Murcia, a los que se suman otros grandes artistas españoles de esta galería. En ARCO, además, hay otros artistas murcianos cuya obra está en otras galerías, como es el caso de Nico Munuera, presente en el stand de una galería madrileña.

En torno a ARCO, coincidiendo en fechas, se han ido organizando otras ferias de arte que se puede decir que ya se han consolidado

Yo voy a ARCO con la deformación profesional de querer verlo todo, cargado con mi cámara para fotografiar el ambiente, las obras que me gustan y a la gente que las mira, pero conforme pasan los años, creo que tendré que ser más selectivo y disfrutar más tiempo de mis platos preferido, por mucho que a veces esto parezca un buffet, es imposible degustarlo todo, máxime cuando tampoco me quiero perder las otras ferias paralelas.

En torno a ARCO, coincidiendo en fechas, se han ido organizando otras ferias de arte que se puede decir que ya se han consolidado y constituyen un acertado complemento, mucho más que un postre, toda una serie de interesantísimas propuestas que cada año atraen más y más gente. Tenemos, por ejemplo al galerista murciano José Fermín Serrano Peña, con un espléndido stand en la Feria de ArtMadrid, en el Palacio de Cibeles, con obras de artistas inmensos como Miquel Barceló, Gonzalo Sicre o algunos tesoros en la trastienda de Picasso, pero también con una apuesta a jóvenes nuevos valores. Me contaba José Fermín que está contento, que se está vendiendo y que el público de ArtMadrid es más el que quiere poner un cuadro o una escultura en su casa o en su oficina. Nunca defrauda esta feria, y me he entretenido especialmente en una obra de Ricardo Escavy, otro murciano grande.

A la hora que escribo estas letras, acabo de venir de Justmad, desde el primer momento que uno cruza el umbral lleno de banderolas y cortinajes y se adentra a través de un pórtico de esparto en un patio cubierto lleno de stands, desde el que se divisan dos pisos con más galerías, uno sabe que esta feria es diferente pero igual de interesante. Ya os contaré porque he terminado de charlar con Belén Benavent, una joven artista que estaba entusiasmada de que me gustase su pintura en colores psicodélicos de un pobre drogado. La ilusión en el arte no muere.