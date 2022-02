T20 y Art Nueve: dos galerías murcianas imprescindible para ARCO

ARCOMadrid, la feria de arte contemporáneo más importante de España –y una de las más reputadas de Europa– regresa hoy a la normalidad tras vivir en 2021 una edición descafeinada, fuera de sus fechas habituales y sin galerías internacionales. Y lo hace atendiendo a una vieja demanda de los participantes: reduciendo el número de espacios que estos días se dan cita en los pabellones 7 y 9 de Ifema. Así, en su cuadragésima entrega, la organización –con su directora, Maribel López, a la cabeza– ha decido mostrar las propuestas más novedosas y vanguardistas de ‘apenas’ 185 galerías venidas de treinta países diferentes; una cifra que, no obstante, es ligeramente inferior a la de los niveles prepandemia (en la última edición celebrada con normalidad fueron 220). Sin embargo, hay dos stands que se han convertido en imprescindibles, en espacios indiscutidos e indiscutibles del particular ecosistema de ARCO: los de las murcianas T20 y Art Nueve, que ayer ultimaban los detalles para afrontar cinco días de intensa actividad.

T20: «Esto es todo lo que somos»

«El montaje está hecho; nos queda pulir alguna cosilla, adecentar nuestro espacio, pero ha quedado muy brutal», aseguraba este martes Nacho Ruiz, codirector de T20, en palabras para LA OPINIÓN. El historiador y galerista murciano, acompañado en la capital por su socia Carolina Parra, se mostraba «entusiasmado» por poder presentar sus propuestas en la ‘feria de las ferias’ un año más (pero no un año cualquiera). «Es la primera edición normal desde que comenzó la pandemia; la del pasado mes de julio fue... excepcional. Pero por fin ARCO ha recuperado su formato habitual, las galerías internacionales han vuelto y todo apunta a que el de este 2022 va a ser un ferión», apuntaba Ruiz, al otro lado del teléfono.

«Llevamos el mejor stand de nuestra historia» Nacho Ruiz - Codirector de T20

Además, en lo particular, no es de extrañar que en T20 –que no ha faltado a ninguna edición de ARCO desde que abrieran sus puertas en el año 2000– se muestren tremendamente confiados, ya que el que presentan hoy en Ifema es, en palabras de Ruiz, «el mejor stand de la historia de la galería». «Estamos muy contentos porque hemos conseguido reunir a gente con la que llevamos trabajando desde el primer día, a artistas icónicos de T20 y, también, a nuestro últimos fichajes. En cierto modo es como un repaso a nuestra historia; esto es todo lo que somos», señalaba, satisfecho, el también comisario murciano.

Así, entre la nómina de artistas ‘presentes’ en el stand 9A08 se encuentran, claro, sus viejos maestros: los murcianos FOD, Miguel Fructuoso y Sonia Navarro, que lleva veintidós años exhibiendo su arte en ARCO y que, en esta ocasión, presenta sus últimos trabajos con las bordadoras de Lorca, en una nueva fusión entre tradición y vanguardia. También está el madrileño José Maldonado, uno de los buques insignia del proyecto actual, al mismo tiempo que Gala Knörr, Arturo Comas y Julia Santa Olalla, tres de las más recientes incorporaciones al equipo de Carolina Parra y Nacho Ruiz, quien tampoco puede evitar referirse a la molinense María Carbonell y a la malagueña Paloma de la Cruz, que firma una de las obras más llamativas del espacio: una cascada de cerámica de casi cinco metros de alto y doscientos kilos de peso que se descuelga desde el techo.

Aunque especialmente llamativa es la participación en ARCO de tres artistas emblemáticos de la galería. En primer lugar, el fotógrafo barcelonés Francesc Torres, representando en Taxi, «una pieza mural bastante grande, una de las más importantes de este año». También Daniel García Andújar, con una sugerente pieza de los años noventa –de su serie Capital– que muestra, en una vitrina, dos manuales corroídos por el moho: El capitalismo y El comunismo. Y, por último, la estrella del stand: Isidoro Valcárcel Medina. «Tenerle hoy con nosotros es muy especial para T20. Para empezar, porque es uno de los grandes artistas españoles, aunque durante mucho tiempo se le ignorara... Era un autor complicado, de propuestas difíciles, pero nosotros llevamos haciendo cosas con él desde hace veinte años, y nos encanta tenerle aquí, en ARCO, donde nunca había acudido voluntariamente», explica Ruiz, quien subraya también el componente personal, afectivo: «Carolina, incluso, hizo su tesis sobre él», apunta. Premio Nacional 2007 y Premio Velázquez en 2015, el respetado creador murciano ha seleccionado para la ocasión una pieza de finales del pasado siglo: Variaciones de una diana.

Art Nueve: «Equilibrio»

Por su parte, Art Nueve también acude a ARCO con una importante nómina de artistas murcianos. Mª Ángeles Sánchez Rigal, directora del espacio ubicado en el número 1 de la calle Dr. José Tapia Sanz, destaca la presencia en el stand 9A25 de obras de Javier Pividal, Ana Martínez y Sergio Porlán, tres de los artistas más recurridos por la galería, así como de los granadinos Pablo Capitán del Río y Álvaro Albaladejo y del sevillano Manuel M. Romero, que pese a ser foráneos se amoldan a la perfección a la filosofía de la galería. «Nosotros trabajamos con artistas que han encontrado en el arte un lugar para reflexionar, pero siempre de una manera muy sutil, casi enigmática (a través de diversas técnicas: pintura, escultura, etc.). Porque cada uno tiene su propio discursos –continúa Sánchez Rigal–, pero tienen en común esa sutileza que es característica de Art Nueve».

Además, este espacio trabaja de una manera muy particular (y su muestra de este año en ARCO no es sino la confirmación de esa filosofía). «Todo nuestros proyectos tienen un carácter experimental, pero siempre con un sentido. De hecho, lo que nosotros habitualmente hacemos es proponer a partir de un texto, o de una idea que lanzamos a nuestros creadores. Por eso, el 95% de lo que traemos a Madrid son obras pensadas y desarrolladas específicamente para este proyecto», asegura Sánchez Rigal. ¿Y cuál es esa idea motriz que recorre sutilmente todo el stand? La propia galería lo explica en una nota de prensa: «Las resistencias a la hegemonía de lo visual, el cuestionamiento sobre otros modos de habitar el mundo y las reflexiones sobre lo enigmático y lo extraño que ocurre a nuestro alrededor. Estos son algunos de los ejes que vertebran las poéticas de los artistas de la galería». Frente «al vértigo y la velocidad del espectáculo», Art Nueve reivindica «el tiempo lento y el equilibrio» de un grupo de autor «en cuyos trabajos se presentan alternativas a los regímenes de ruido y saturación del mundo contemporáneo».

En este sentido, cabe destacar Armadura, una pieza de Álvaro Albaladejo que ha sido seleccionada como finalista del Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente, un reconocimiento con el que la marca granadina reconoce a los mejores artistas jóvenes de ARCO cuyas obras hayan sido creadas por medio de un proceso artesanal, aunque reinterpretado en clave contemporánea. En este caso concreto, se trata de una obra inspirada en el artesonado mudéjar, las cúpulas del cielo y los mapas estelares.

«Necesitábamos recuperar la experiencia de enfrentarnos directamente a la obra» Mª Ángeles Sánchez Rigal - Directora de Art Nueve

Cuando atendió ayer a LA OPINIÓN, Sánchez Rigal todavía estaba terminando de cerrar su stand después de un día y medio «de intenso trabajo» sobre el terreno. «Porque una cosa son las ideas, las maquetas, y otra es enfrentarte al espacio –añadía risueña–: ahí es cuando realmente decides cómo quieres que sea el diálogo entre las obras y el espectador; cuando ves realmente cómo te condiciona el entorno, el ruido que tengas al lado, e intervienes», explicaba la galerista, pendiente de recrear en Madrid de la mejor manera posible la esencia de su local de Murcia. Y más en una edición de ARCO como esta, tan especial. «La necesitábamos. Aunque en estos dos años hemos hecho algunas ferias, este tiempo nos ha servido para pensar mucho y darnos cuenta de hasta qué punto era importante recuperar esa experiencia que te da el enfrentarte en directo a la pieza; también el relacionarte con el resto de personas: desde el galerista que te invita a disfrutarla como espectador hasta el crítico o el comisario que se acerca a un artista», señalaba Sánchez Rigal, deseosa de poder enseñar la propuesta de Art Nueve a los visitantes (una vez más). Porque tanto ellos como T20 se han convertido en imprescindible para la mejor feria de arte contemporáneo del país.