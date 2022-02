Juan Marqués: "Los libros no descifran casi nada, solo lo tantean todo, y eso es una virtud"

El poeta zaragozano Juan Marqués se ha metido en el berenjenal de escribir una novela. Y ha salido vivo. Quien no se lo crea, podrá comprobarlo esta tarde (19.00 horas) en Libros Traperos, donde el autor y Eloy Sánchez Rosillo presentarán El hombre que ordenaba bibliotecas (Pretextos, 2021). Marqués cuenta la historia de un tipo con una crisis existencial entre las cejas que acaba diseñando desde cero bibliotecas ajenas. «Creo que, a la hora de explicar quiénes somos, lo que leemos es tan revelador como lo que escribimos, si no más», dice el aragonés. Y lo deja claro: este no es un libro sobre libros.

El hombre que ordenaba bibliotecas supone su debut en narrativa. ¿Cómo ha sido llegar desde la poesía?

No ha sido un paso muy meditado: ha sucedido así, sin más, de un modo bastante natural. Hace años que me rondaba la idea de la novela y el confinamiento me dio la oportunidad de escribirla. Creo que lo que me impulsa a escribir versos es lo mismo que me ha lanzado a escribir la novela, las mismas preguntas, la misma necesidad de explicarme ciertas cosas.

"Uno escribe lo que puede, no lo que quiere, y a menudo se escribe lo que conviene, ni siquiera lo que apetece"

¿Qué hay que dejar más de lado en ese paso –si es que hay que dejar algo de lado...–, la forma o el fondo?

La forma, sin duda, el cómo se dice. Lo que se dice o se intenta decir es idéntico, pero una novela, al ser mucho más flexible y porosa, admite muchas más osadías, experimentos... Una novela es una esponja que admite y asume todo tipo de materiales y digresiones. De todos modos, si el título es un endecasílabo es porque quería que la poesía fuese por delante, y creo que me ha salido una novela que, siendo rotundamente narrativa, contiene mucha poesía emboscada.

Su novela pone en entredicho eso de la ‘vocación’. ¿Nos han vendido una moto con ese concepto?

No diría tanto. Las vocaciones existen, es evidente, hay gente que realmente sabe desde muy pronto qué es lo único que le va a hacer feliz, que sabe radicalmente a qué quiere dedicar su tiempo, qué es lo que lo motiva. Lo cual, claro, no implica que en algún momento uno pueda tener una crisis de vocación, alguna duda, cierto cansancio o incluso hartazgo... Ése es el argumento de la novela, pero no la tesis.

¿A usted qué le han enseñado los libros?

Los libros son un punto de partida necesario, diría que imprescindible, sobre todo en lo que tiene que ver con la vida interior de alguien, con la creación de la intimidad y, con ella, la de la personalidad. Si uno se hace fuerte en los libros, los libros te hacen fuerte. En mi caso quizá me han impedido desarrollar ciertas habilidades sociales, pero, más allá de los temas que traten, los libros, indirectamente, insinúan la eternidad de la vida, y su altura, su profundidad, su misterio... Los libros no descifran casi nada, sólo lo tantean todo, y eso es otra virtud, no un defecto.

"Leer es una forma activa de conocimiento, al contrario que ver un documental o una película: eso es pasivo, y por lo tanto es algo que domestica al espectador"

De hecho, otra idea que aparece en la novela es que se suele hablar solo de lo bueno que aporta leer compulsivamente, pero nadie dice que es algo que, por tiempo empleado y por la forma en que se acaban viendo las cosas, puede llevar a cierta ‘antisociabilidad’...

Bueno, me temo que yo esa tendencia a la soledad la traía ya de fábrica. Sería eso lo que me llevó a los libros, más que al contrario. Pero no es verdad que los libros te aíslen. Puede suceder, claro, pero en mi caso ha sido al revés. Una virtud nada desdeñable de la literatura es su capacidad para reunir gente afín. Mis mejores amigos de hoy son personas con las que me han juntado los libros. Los libros no solo cantan a la vida, sino que la crean, la mejoran de una forma real, material, visible.

Entonces, ¿una biblioteca es ante todo una biografía o, precisamente, una puerta a vivir todo lo que no es nuestra biografía?

Creo que ordenar los libros en tu casa según el orden en el que los leíste sería una gran idea, y sí, tendría algo de autobiografía. Creo que, a la hora de explicar quiénes somos, lo que leemos es tan revelador como lo que escribimos, si no más. Uno escribe lo que puede, no lo que quiere, y a menudo se escribe lo que conviene, ni siquiera lo que apetece. En cuanto a lo que se lee, en principio, uno es plenamente libre de elegir, de modo que es más significativo.

Dice que desconfía de las personas que no leen habitualmente. ¿No es eso un poco clasista?

Yo soy muy intolerante con la falta de curiosidad. Creo que es lo que menos soporto de alguien: si no tienes curiosidad ante la vida, no vamos a tener mucho de qué hablar. Hay viajeros o aventureras que tienen vidas directamente apasionantes, les basta con la realidad, pero para la gente común son los libros la fuente principal de donde podemos beber, lo que tenemos a mano, conteniéndolo todo. Si, como no debería ser de otra forma, te interesa la historia de Japón o necesitas saber todo lo que tenga que ver con la historia real de las brujas holandesas, lo encontrarás en los libros, y además leerlos es una forma activa de conocimiento, al contrario que ver un documental o, mucho peor, una película: eso es pasivo, y por lo tanto es algo que domestica al espectador, lo amansa, lo anula. Leer, en cambio, te hace crítico, rebelde, desconfiado, no te apoltrona ni te neutraliza, al revés.

¿Habrá más novelas o esto ha sido una cana al aire en su trayectoria poética?

Creo que habrá más. Me lo he pasado muy bien escribiendo ésta, algo que no me esperaba, y quiero seguir dentro de ese mundo, y explorando ese tono. Tengo alguna idea, pero no tengo ni idea de cuándo podré ponerme con ello.