Un Sombra de leyenda(s): el festival traerá a Murcia a Lamberto Bava y a los franceses Julien Maury y Alexandre Bustillo

El Sombra sigue empeñado en homenajear a los grandes del género. Si el año pasado fue la intérprete Danesa Lone Fleming la que acaparó todos los focos, este año el Festival de Cine Fantástico de Murcia ha decidido traer a Murcia a una leyenda de la serie B europea como el cineasta italiano Lamberto Bava, responsable de la duología de culto Demons (1985 y 1986). Y también a la pareja francesa formada por Julien Maury y Alexandre Bustillo, coautores de una cinta que marcó un antes y un después para el cine de terror –y, más concretamente, el slasher– como À l’intérieur (2007). El primero, de 77 años, recibirá el Sombra de Honor en reconocimiento a su carrera durante la inauguración del festival, el día 18 de marzo, mientras que el dúo galo, que mantendrá un encuentro con los aficionados el día 26 –cuando tenga lugar la clausura–, ha sido elegido por la organización como merecedor del Premio Serial Killer por su contribución al desarrollo del fantástico.

Al Dual & The Strings of Horror pondrán música al clásico Vampyr (1932) en la clausura

Así lo anunció ayer el director del Sombra Festival, Javier García Caballero, en una rueda de prensa que tuvo lugar en Los Molinos del Río y que sirvió para desvelar los detalles de una completa edición –la undécima– que ya ha dado sus primeros coletazos de la mano de uno de sus productos estrellas: las proyecciones de cine mudo con interpretación en directo de una banda sonora original. En concreto, el pasado día 12, Los Amigos de los Animales –responsables del cierre de los actos del año pasado– estuvieron en Torre Pacheco celebrando el primer centenario de Nosferatu (Friedrich Wilhelm Murnau, 1922), mientras que este fin de semana estuvieron en Madrid, en el Cine Doré (sede de la Filmoteca Nacional) ofreciendo un espectáculo que agotó entradas.

Sin embargo, el responsable de clausura de este año será Al Dual, quien, liderando un cuarteto de cuerda con órgano y percusión (The Strings of Horror), pondrá música al clásico Vampyr (Carl Theodor Dreyer, 1932). Será, sin duda, uno de los momentos estrella del festival; de hecho, a tenor del éxito que tuvo la sesión en la capital, García Caballero adelantó una primicia: «Vamos a salir de gira por Europa con estos productos. El Sombra se expande».

Aunque el grueso de un festival como este es, claro, la sección oficial a concurso, con siete –«algunas de ellas multipremiadas»– que harán las delicias de los amantes del género (en toda su basta amplitud). Estas son:

Silent night (Camille Griffin, 2021)

(Camille Griffin, 2021) Y todos arderán (David Hebrero, 2021)

(David Hebrero, 2021) Malencolía (Alfonso Zarauza, 2021)

(Alfonso Zarauza, 2021) Jacinto (Javi Camino, 2021)

(Javi Camino, 2021) Spice boyz (Vladimir Zinkevich,2021)

(Vladimir Zinkevich,2021) The advent calendar (Patrick Ridremont, 2020)

(Patrick Ridremont, 2020) Barbaque (Fabrice Eboué, 2021).

¿Y los responsables de seleccionar a la ganadora? Pues un jurado de lujo encabezado por uno de grandes responsables de la expansión del cine de terror en nuestro país, Jaume Balagueró, creador de la saga [REC]. «Suele decirse que la calidad de un festival puede medirse por los miembros del jurado. Pues bien, les aseguro que es muy difícil juntar a un equipo de la relevancia del que tenemos para esta undécima edición», apuntó García Caballero, quien informó de que al realizador catalán le acompañarán Txintxu Prida, Marian Salgado y la propia Lone Fleming.

Otras proyecciones

Por supuesto, Bava no vendrá únicamente a recoger su premio, sino que visitará la Filmoteca Regional para presentar la proyección de la primera entrega de Demons (1985), en un acto en el que estará acompañado por la actriz Fabiola Toledo, uno de los rostros más reconocibles de este clásico del terror gore italiano. Y lo mismo ocurrirá con Bustillo y Maury, quienes presidirán el pase de su último filme, The Deep House (2021). Entremedias, conviene destacar la sesión programada junto al festival Rock Imperium de Cartagena, que aúna fuerzas con el Sombra por medio de una cita en la que, por supuesto, se fusiona el amor por la música heavy y el cine de terror: la neozelandesa Deathgasm (Jason Lei Howden, 2015).

En cuanto a los ciclos programados para esta undécima edición, la gran novedad es ‘Asiavisión’, del que forman parte algunas de las películas más recientes y conocidas del fantástico asiático, como son The medium (Banjong Pisanthanakun, 2021), Beyond infinite two minutes (Junta Yamaguchi, 2020) y Prisoners of Ghostland (Sion Sono, 2021), con Nicolas Cage encabezando el elenco. Pero el Sombra –que, un año más, apuesta por el anime para acerca a públicos de todas las edades a la Filmoteca Regional–, también se fija en los que pasa en el viejo continente con la sección ‘Media Window’, donde se incluyen películas financiadas con fondos europeos como Andra Sidan (Tord Danielsson, Oskar Mellander, 2020), Mandíbulas (Mr. Oizo, 2020) y la aclamadísima Lamb (Valdimar Johannsson, 2021). Por último, el ciclo ‘Culto al Culto’ permitirá ver en pantalla grande dos clásicos modernos como Mulholland Drive (David Lynch, 2002) y Martyrs (Pascal Laugier, 2008).

Actividades paralelas

La Biblioteca Regional acogerá una exposición sobre la saga ‘Alien’ con medio centenar de objetos de las películas

Y en el apartado de actividades paralelas, además de la tradicional ‘Batalla fílmica’, presentada semanas atrás, este año el foco estará puesto en la Biblioteca Regional, que acogerá desde el 16 marzo –un mes antes de que comience el festival– una exposición con cerca de medio centenar de piezas extraídas para la ocasión del museo de la saga Alien que hay en Barcelona. «Podremos observar props, objetos que componen las escenas de rodaje, como chalecos o los famosos huevos de alien o las piezas de merchandising más extraordinarias, cabezas, bustos, recreaciones, fotos inéditas de la grabación así como planos y stories de las películas», apuntó García Caballero durante la presentación.

Por otro lado, el sábado 19, en la sala B de la Filmoteca Regional (12.00 horas), tendrá lugar el coloquio ‘Quién puede matar a un niño’, moderado por Reinaldo Pereira y con la presencia de Marian Salgado, protagonista de la película, y Alejandro Ibañez, hijo del fallecido director Chicho Ibáñez Serrador. También ese día, por la tarde (18.00 horas), Lamberto Bava y Fabiola Toledo presentarán tres libros relacionados con la carrera del director: Omega, El tercer día y Demons: La pesadilla retorna, de la editorial Appelhead, mientras que, dentro del ciclo ‘Culto al Culto’, está prevista la emisión en directo del podcast Marea Nocturna, responsabilidad del equipo directivo del Festival de Sitges, con Ángel Sala, su director, a la cabeza. Será el 26 de marzo a las 11.30 horas.