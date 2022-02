Soy un apasionado de las serpientes. Tengo varias. La que más me gusta es una pitón joven que me han regalado hace poco, pero estoy preocupado. Me da la sensación de que no está cambiando bien la piel. ¿Cómo puedo saber si está teniendo algún problema?

El cambio de la piel en las serpientes siempre es un momento periódico, pero muy delicado. Para ver si todo va bien, debes fijarte en su cuerpo y en sus ojos. Si ves que los tiene de un color más claro, puede ser una señal de que la piel que los recubre no se ha desprendido como debiera. Lo mismo ocurre si le ves heridas en su cuerpo o restos muy pegados de su piel antigua sobre la nueva. Normalmente, eso ocurre porque la estás manteniendo con accesorios abrasivos en su terrario o a una temperatura y humedad no adecuada. Debes corregirlo. En cualquier caso, para favorecer el necesario cambio debes humedecer y nutrir su piel. También para el tema de los ojos puedes usar cremas oftalmológicas o lágrimas artificiales. Consulta a tu veterinario para que la vigile y te aconseje cuales son las más adecuadas en el caso concreto de tu serpiente.