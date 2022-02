Mathieu Saglio ha vuelto a Murcia. Después de su concierto en la pasada edición del Jazz San Javier, el violonchelista francés ha estado esta semana en la Región para promocionar su último disco: Live in San Javier 2021. Y así es:el concierto en la localidad murciana dejó con tan buen sabor de boca al músico que ha decidido editarlo como disco en directo.

En aquella actuación, Saglio desplegó desde el escenario las aristas de su El camino de los vientos (ACT, 2020), un álbum en el que bebió de diversas influencias: desde el jazz al flamenco, pasando por la música árabe, africana y la clásica. Dicho trabajo discográfico contó con el beneplácito unánime de la crítica especializada, que lo consideró uno de los discos más estimulantes de 2020. Además, El camino de los vientos alcanzó en Spotify la nada desdeñable cifra de cinco millones de escuchas.

El francés afincado en Valencia, fundador de grupos como Nes, Jerez Texas o Diouke, volvió a contar en esta ocasión con su habitual cuarteto, conformado por el percusionista Steve Shehan, el pianista Christian Belhomme y el violinista Léo Ullmann. Además, cuatro músicos más formaron parte de esta actuación: los cantantes Camille Saglio (hermano de Matthieu), Isabel Julve, Abdoulaye N’Diaye y el acordeonista Carlos Sanchis.

Sobre el elenco que le acompañó en esta grabación, Saglio declaró a LA OPINIÓN: «Cuando estaba preparando el repertorio de este disco estuve componiendo cada tema pensando en un invitado especial. A veces eran amigos y compañeros de otros proyectos y a veces eran artistas de renombre que venía escuchando desde hacía 20 años. Me lo tomaba como un sueño, pensando que si al final no podía ser ya buscaría otra solución. Cuando empezaron a confirmar su participación todos fue una felicidad inmensa».

El resultado es un disco con el habitual sello del compositor, que mezcla el jazz con el clásico, el flamenco y las músicas del mundo, dejando un espacio de libertad a todos y cada uno de sus compañeros de escena. Juntos, con admiración mutua, virtuosismo y placer, revisitan algunas de las composiciones del disco, así como varios temas inéditos del músico francés -Cositas del querer, A night in San Javier, Berceuse y Après la pluie- que plasman la magia de aquella noche de luna llena en la localidad murciana.

Se trata de un concierto que la propia organización del Jazz San Javier calificó como «uno de los 10 mejores de la historia del festival». Prueba de ello fue la monumental ovación que el público brindó a los ocho músicos tras su actuación.

Perspectiva

El disco que inspira este directo marca un antes y un después en la trayectoria de Mathieu Saglio. Días antes de su actuación en el Jazz San Javier, el francés declaraba a LA OPINIÓN:«El título del disco hace referencia a un camino influenciado por los vientos de la creatividad y de los encuentros… son impredecibles y enriquecedores. En realidad, nunca he planeado de antemano los proyectos musicales en los cuales me he involucrado. Han ido surgiendo gracias a la conexión humana y artística con otros músicos. Sin embargo, cuando uno mira atrás, es muy bonito ver que todo parece tener una lógica, como un camino lleno de recuerdos, amistades, aventuras compartidas».

Un tema fundamental en El camino de los vientos es la perdida, cristalizada especialmente en El abrazo, canción en la que Saglio trata la muerte de su abuelo. Al respecto, comentaba:«Es una composición que hice hace unos años con motivo del último abrazo que le dí a mi abuelo. Tuve la suerte de poder verlo en el hospital y tocar el cello en su habitación. Fue un momento muy emocionante, una especie de conexión muy profunda. Cuando se murió, a la semana siguiente, no pude ir a su entierro y grabé este tema para mi familia, para ponerlo durante la ceremonia. Para este disco lo volví a grabar, añadiendo a la mezcla un arreglo de violines de Léo Ullmann que me emocionó sobremanera. Cuando salió el disco, en pleno confinamiento y con mucha gente que no se pudo despedir de sus seres queridos, El abrazo tuvo una resonancia muy particular a la hora de afrontar el duelo».