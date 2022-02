A veces llegaban cartas

Hace ya algunos años, cuando no existían los móviles ni las redes sociales, existían las cartas. Me entristece pensar que esa emoción que te recorría el cuerpo cuando recibías una carta de alguien querido o la sensación de pena y desesperación esperando aquella que nunca llegaba, los niños y niñas de ahora se lo están perdiendo.

Tan bueno era recibirlas que durante décadas ha sido algo guardado con cariño por muchos de nosotros; yo aún conservo las mías y de vez en cuando las releo, rememorando mi infancia y adolescencia. Por eso en ocasiones me pregunto cómo van a tener constancia de todo lo que están viviendo estos chicos de ahora si todo pasa tan rápido y con tan poca consistencia física, cómo recordarán dentro de treinta años estos días; por eso he querido hacer esta reseña, me ha parecido algo que ya forma parte de algunas generaciones y un recuerdo a rememorar.

El cartero ha perdido una carta en medio de la tormenta, con la lluvia se han borrado las indicaciones y ahora no podrá ser entregada a su destinatario.

Pero como era tan bonita, el viento consideró que había que darle una segunda oportunidad y la ayudó a impulsarse, a volar, a viajar hasta algún lugar y que alguien pudiera darle vida y disfrutar de su mensaje.

La carta llegó hasta la casa de Señor Gato, un gato huraño y solitario que no quería relacionarse con nadie. Caprichos del destino, al leer la carta se puso muy contento y decidió ir a buscar a la persona que le había enviado esa preciosa misiva.

Tras preguntarle a la Oca, a la Gallina y al Perro, el gato vuelve decepcionado a casa, cabizbajo de ver que ninguno de ellos es el remitente de su carta, pero ¿quien será?

Al llegar a casa le esperan sus amigos para celebrar una fiesta, muy contentos de que les haya ayudado y, para darles las gracias, juntos celebran que la carta les una con una gran merienda.

Con este libro, la autora, Irene Verdú nos hace viajar a una época en la que las emociones estaban a flor de piel, las sensaciones y sentimientos que genera el recibir una carta es algo tan emocionante que se te ponen los pelos de punta.

Esta historia nos transmite generosidad, amistad y nos hace pensar en cómo un ‘Te Quiero’ puede hacer que cambien tantas cosas.

Verònica Aranda ha conseguido con sus ilustraciones una musicalidad que hace que el libro sea una delicia, son tiernas y coloridas, divertidas y concretas, ellas mismas se expresan solas.Además es Premio Algar de álbum ilustrado 2 022.

Me ha encantado volver al pasado, volver a recibir una carta, es una manera muy divertida de contarles a los niños cómo era nuestra realidad hace unos años, cómo transmite el concepto de amistad y agradecimiento.