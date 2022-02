L Warlock: "Hoy Dilla estaría innovando con el jazz o el reguetón; o puede que mezclando ambos"

La semana pasada –el lunes 7–, James Dewitt Yancey, más conocido como J Dilla, hubiera cumplido 48 años. Sin embargo, lo que conmemoró apenas tres días después, el 10, fue el decimosexto aniversario de su prematuro fallecimiento. Una enfermedad degenerativa se llevó por delante demasiado pronto a uno de los grandes genios que ha dado el hip-hop; tal vez, el más influyente productor de la edad de oro del rap. Por eso, hoy todavía se le recuerda cuando el calendario destapa la segunda semana de febrero, y esto es así tanto en su Detroit natal como en Murcia. Aquí es el DJ Manuel Romero, alias L Warlock, el encargado de honrar (casi) cada año su memoria. Lo hizo en el ‘17, el ‘18 y el ‘19, y, tras un receso obligado por culpa de la pandemia, este domingo –de 17.00 a 21.00 horas– regresa para celebrar el legado de ‘Jay Dee’ en Sopa de Ganso con una sesión en la repasará lo mejor del malogrado artista. Además, avisa, «también habrá micro libre para quien se quiera echar unas barras» sobre las instrumentales de J Dilla.

¿Por qué merece J Dilla un homenaje?

Sus aportaciones técnicas como productor y su muerte prematura hacen de él una figura a la que seguir y estudiar. También es una buena excusa para juntarnos los amantes del género y difundir su música. Madlib lo consideraba el John Coltrane del hip-hop...

Produjo a los mejores de su tiempo (A Tribe Called Quest, De La Soul, Pharcyde, Busta Rhymes...) y también sacó discos a su nombre. ¿Cuál diría que es su periodo u obra magna?

A mí me gusta mucho Welcome to Detroit (2001). Ahí estaba en todo lo suyo... Además, es un disco muy motivador para empezar a producir, pues enseña todo lo que se puede llegar a hacer con el principio de ‘menos es más’.

"'Donuts' es Dilla explicando por última vez cómo se hace, y siendo plenamente consciente de ello"

Publicó música casi hasta que pudo moverse. Hasta el punto de que se dice que su hermana y su madre le tenían que dar masajes en los dedos para evitar los calambres que sufría cuando hacía mezclas. En un mundo en el que se ha hablado tanto del compromiso para con su arte hasta el final de gente como Bowie o Cohen, su muerte apenas tuvo eco. ¿A qué cree que se debe?

Bueno, su muerte tuvo un impacto tremendo en su momento, pero tardó mucho tiempo en ser apreciado más allá del hip-hop. Ese es otro motivo por el que hace especialmente relevante este homenaje.

El monumental Donuts (2006), su testamento musical, está considerado como un resumen de las virtudes que lo convirtieron en mito. ¿Cuál es su importancia?

Su importancia ante todo es simbólica. Ese disco fue parcialmente producido y conceptualizado en los tiempos que pasaba en el hospital debido al lupus que lo acabó matando, por lo que desprende la mística de trabajos como el Blackstar (2016) de Bowie. Digamos que Donuts es Dilla explicando por última vez cómo se hace, y siendo plenamente consciente de ello.

En su música hay funk, R&B, soul, hip-hop... ¿Su influencia es una de las claves para que la música negra sea hoy precisamente eso, una mezcla de toda su historia?

Eso es algo que está definitivamente presente en su obra, pero creo que también es algo que conforma la tradición musical afroamericana en general.

También se dice que ‘impartió’ varias lecciones impagables a un joven llamado Kanye West...

Llegaron a coincidir en persona y en el álbum Be (2005) de Common, pero la cosa no fue a más. No obstante, Kanye ha reconocido la influencia de Dilla severamente.

"La cultura afro en Murcia no parece ser una inversión rentable, pero quien logre ser consciente de su potencial e invierta, ganará mucho dinero"

¿Y tiene herederos?

Más que herederos específicos, ha marcado mucho en la forma de samplear y de construir ritmos, tanto en la música hecha de forma digital como de forma orgánica.

¿Cómo aventura que hubiera evolucionado su música de no haber muerto tan joven?

Es difícil de decir... Él realmente se encontraba al límite de conseguir un impacto comercial por nombre propio cuando falleció. Pero, no sé..., quizá ahora estaría innovando con el jazz o el reguetón. O puede que mezclando ambos.

Cuando Raúl Frutos (Crudo Pimento) puso en marcha FHHx, su proyecto con el rapero J. Higgz, comentaba que usted había sido muy importante en su adhesión al hip-hop. Precisamente, uno de los nombres que le deslumbraron fue J Dilla. ¿Cómo fue aquello?

Se trabajaron algunos temas, pero el proyecto no llegó a avanzar mucho más. Estaría bien que lo retomaran algún día, porque son dos de los grandes talentos de nuestra Región.

Usted suele quejarse del menosprecio a la cultura negra en Murcia. ¿Solo aquí?

En Murcia sigue sin haber escena más allá de la de sus propios creadores en sus casas, estudios y parques. La cultura afro en general no parece ser una inversión rentable, cosa que opera de forma muy distinta conforme subes hacia el norte del país. Quien logre ser consciente de esto e invierta, ganará mucho dinero.