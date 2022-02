Durante su exilio en París Marina Tsvietáieva había de recordar cómo creció en un hogar donde pronto pudo encontrarse con el extraordinario hechizo de las artes. Si la figura de su padre, el humanista fundador del museo Pushkin, la inclinó a la contemplación de la belleza, la presencia de su madre la llevó a un contacto directo, no exento de dificultades, con la música y las fuerzas creadoras que esta despertaba a quien se aproximaba a ella, exactamente igual que alguien que abriera la caja de Pandora. Así, en su corazón, tierno y sin experiencia de las cosas más allá de la adquirida en los juegos infantiles o los paseos por el campo, logró florecer tempranamente el espíritu, creador y mágico, de la poesía.

El despertar al mundo de una existencia superior lo describe la gran escritora en su relato El Demonio (París, 1935), donde un ser enigmático y fantasmagórico, fluctuando entre la tentación y la inspiración, se aparece a la propia Marina un buen día, siendo ella aún niña, en la habitación de su hermana Valeria, tendido sobre el lecho. La anatomía del fantástico ser, con una apariencia a la par que animalesca también de atlética virilidad, denotaba claramente su esencia demoníaca. Y sin embargo, nada hizo que Marina se asustara de él. Muy al contrario, comienza en ese momento la historia de una amistad clandestina, oculta a la vista de todos, pero que le confiere, a ella, una visión nueva de las cosas y una fuerza inesperada.

Bajo la eterna promesa del saber, aquel al que muchos llaman Padre de la Mentira la lleva a las habitaciones donde se guardan libros que aún, en razón a su tierna edad, no tenía permitido leer. Así cae en sus manos Las almas muertas de Gogol, obra que no goza tanto de su aprobación, como sí lo hará el gran descubrimiento de Pushkin, poeta al que nunca abandonará. Al contacto con aquel sobrenatural ser, no tardan en comparecer la seducción por el lenguaje y el gusto por jugar con las palabras como si montara, una a una, las cuentas de un collar de perlas. La añoranza por el Demonio hace que Marina desee constantemente deslizarse al cuarto de su hermana, allá donde su amistad secreta la esperaba. De entonces en adelante descubre su presencia oculta asimismo en los pequeños detalles; en los aparentemente inocentes juegos de niños, como en los juegos de cartas, a través una imagen de la baraja, la de Pedro el Negro, carta funesta que significaba la derrota en la partida, y que era sin embargo la favorita de la joven Tsvietáieva, y la que más ansiaba tener, pues representaba a su añorado y clandestino amor; o en la búsqueda de cualquier cosa perdida cuando se anudaba un pañuelo a la pata de una silla, para incomodar al Diablo (que sin duda se habría llevado el objeto) y obligarle a devolverlo.

Esta vida de juego y de revelación, de descubrimiento de goces ocultos, de conocimiento pero igualmente de erotismo sublimado, deja el mundo de lo cotidiano bajo una luz más oscura, delatando lo grisáceo y anodino de su existencia anterior.

Marina no rompe jamás el secreto, ni revela nada de la misteriosa amistad que la aguardaba cada día. Pone ya una barrera entre las cosas del día a día y su experiencia más genuina y auténtica. Al disimulo general con el que vive, une la mentira durante su primera confesión. Oculta a todos, también al sacerdote, las raíces de su existencia auténtica y reservada. El mundo de la niñez ha quedado atrás irremediablemente. La moral convencional de los demás significa ya muy poco para quien ha descubierto la importancia de su propio ser; y para la autonomía de su conciencia bien poco valía un sacrilegio.

El Diablo, su inspirador y su liberador, habitante inesperado en la habitación de su hermana, el buen amigo de la infancia, también debe desaparecer en la corriente del tiempo. Pero ha plantado para ella la semilla de algo que florecerá en su vida adulta, nada más y nada menos que la condición artística de la propia Tsvietáieva.