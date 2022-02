'El abrecartas': de la Barraca a la ópera

Cuando el pasado miércoles se subió en Madrid el telón del Teatro Real es muy posible que pulularan entre el elenco y el público un puñado de exquisitos fantasmas con nombres tan relevantes como el del compositor Luis de Pablo, el director artístico Gerard Mortier o los escritores Vicente Aleixandre, Miguel Hernández, Eugeni D’Ors, Andrés Acero y Federico García Lorca, personalidades sin las cuales habría sido imposible construir la ópera El Abrecartas que protagoniza el tenor canario Airam Hernández dando vida al universal poeta granadino.

Basado en la premiada novela del mismo nombre escrita por Vicente Molina Foix, el montaje se apoya en un trasfondo histórico real como el asesinato de Lorca, la muerte de Miguel Hernández, papel que interpreta el barítono murciano José Antonio López, el suicidio de Acero en México e, incluso, fragmentos de documentos auténticos que se entrelazan con el contenido de cartas, mensajes e informes policiales, muchos de ellos ficticios, donde se retratan las vivencias cruzadas de los personajes. De esa combinación entre realidad y fantasía, con la dirección musical de Fabián Panisello, surge un retrato certero de la primera mitad de la España del siglo XX.

«No es la primera vez que interpreto una ópera contemporánea o un estreno mundial, pero en esta ocasión se dan ciertas circunstancias que hacen que este proyecto sea muy especial para mí», explica el cantante tinerfeño Airam Hernández.

«Por un lado, me ha dado la posibilidad de meterme en la piel de uno de los grandes personajes del siglo XX que, dicho sea de paso, ha formado parte en momentos importantes de mi vida. A Federico lo leíamos en el colegio y lo releí posteriormente en mi adolescencia, una época en la que buscaba la soledad para pintar, escribir y leer. Por otro lado, la oportunidad de hablar directamente con el libretista de la ópera [Vicente Molina Foix] sobre los personajes y compartir impresiones es algo que no siempre se tiene la ocasión de hacer. Y es algo que valoro muchísimo. Esto es», dice el intérprete, «quizá lo que más agradezco de interpretar repertorio contemporáneo: que hay una conversación directa entre creadores e intérpretes. Lo único que lamento es no haber tenido la ocasión de compartir este proyecto con el maestro Luis de Pablo», fallecido en octubre de 2021 y la persona que hace diez años propuso al autor de El Abrecartas convertir su novela en una pieza lírica.

De Pablo, al que Molina Foix ya conocía y con el que había colaborado previamente, tras leer su novela se pone en contacto con él y le muestra su deseo de llevar la novela al formato operístico. En un principio, Gerard Mortier se interesa por el proyecto pero lamentablemente también fallece sin dejar firmado el acuerdo.

Por fortuna, años más tarde Joan Matabosch retoma la idea y la materializa sin sospechar entonces que el estreno mundial de El Abrecartas sería desafortunadamente un tributo al recién fallecido Luis de Pablo.

Hernández cuenta que, como parte de la preparación de esta ópera, «lo primero» que se planteó «fue hacer varias lecturas de la novela, que me atrapó desde el comienzo. Está llena de detalles, desde la transformación personal de los personajes a través de su manera de expresarse en las cartas como en el lenguaje propio de las distintas épocas, que ayudan al lector a contextualizar y a recrear las situaciones temporales y espaciales que se relatan. Es un libro en el que el autor hace un recorrido por la España del siglo XX, lo que permite ver claramente el cambio generacional y la íntima relación de prácticamente todos los personajes que aparecen. Vicente ha estado presente en los ensayos y si algo enriquecedor me llevo de esta producción son las interesantes conversaciones que hemos mantenido sobre su obra y sobre la ópera».

Partiendo de una foto antigua del colegio de Fuente Vaqueros en la que aparece Federico García Lorca con 6 o 7 años, vestido de blanco, junto al resto de los alumnos, Molina Foix creó una novela epistolar en la que da vida a uno de los niños anónimos del retrato, al que llama Rafael, que crece fascinado con el poeta. Junto a él germina el universo ficcional plasmado a través de cartas, misivas, notas, informes policiales y documentos de Lorca, Aleixandre o, entre otros, Hernández, que comparten con personajes ficticios el mismo mundo tenebroso e inquietante que les obliga a ocultar sus pensamientos, sentimientos y pulsiones sexuales.

«Como intérprete juego con ventaja», responde Airam Hernández cuando se le pregunta si es un arma de doble filo enfrentarse a una obra tan exitosa entre el público como El Abrecartas. «Gran parte de ese peso recae en el compositor y en el libretista. Nosotros somos el vehículo a través del cual sus visiones particulares son llevadas al escenario. Obviamente, desde nuestra posición tenemos la responsabilidad de pasar por el filtro del conocimiento que tenemos del personaje, de nuestra experiencia y de nuestra corporalidad todas las directrices que nos proponen para que la interpretación final resulte convincente», explica sobre una producción que cuenta con once personajes protagonistas ―—«catorce si contamos a las tres eugénicas integrantes del coro», aclara el canario—, además de un coro mixto de cámara y un equipo de bailarines y figurantes «que han compuesto un grupo sólido muy comprometido con el proyecto», aseguran satisfechos desde el Teatro Real.

«El trabajo conjunto comenzó de una manera ciertamente atípica, ya que en los primeros días hicimos ensayos musicales y el maestro Panisello propuso hacer una especie de mesa redonda en la que todos los artistas debatimos sobre aspectos musicales y dramatúrgicos de la obra», rememora el protagonista de El Abrecartas. «Esto se complementó con otro trabajo sobre el texto al comenzar los ensayos de escena, en donde hicimos una lectura profunda del libreto y desde donde finalmente se nos mostró cuál sería la propuesta escénica, caracterización y vestuario. En este sentido», prosigue, «todos hemos contribuido en el proceso creativo y nos ha permitido hacer una comprensión de la obra en su conjunto».

«El Teatro Real me hace esta propuesta hace dos años», recuerda Airam Hernández sobre su inclusión en la ópera El Abrecartas. «Me envían la partitura y me permiten ojear los personajes de tenor para que les de mi opinión sobre qué roles podría estar interesado en interpretar, aunque fue el papel de Federico la propuesta inicial que me hicieron. A pesar de que había otros que podría haber interpretado con sumo gusto, un impulso visceral me llevó a decantarme por Lorca».

«Creo que el proceso de preparación de un personaje es algo extremadamente personal», confiesa cuando habla del desarrollo que rodea la composición actoral. «En mi caso ha sido un camino largo y arduo, que ha respondido a mi forma habitual de afrontar los retos que me resultan apasionantes. Un impulso vibrante que raya la obsesión. Mi pareja, que es médico, lo compara con el proceso de investigación de cualquier área científica: se inicia con la recopilación concienzuda de todo el material disponible respecto a un tema».