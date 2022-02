La presente edición del Microsonidos ha tenido problemas para arrancar en condiciones debido a las restricciones derivadas de la crisis sanitaria. Sin embargo, desde el pasado miércoles, la situación ha mejorado considerablemente para las salas de conciertos de Murcia y, consecuentemente, para el ciclo de Silbato Producciones, que hoy trae hasta La Yesería a la joven cantante y compositora valenciana Jimena Amarillo, que, pese a contar todavía con una corta carrera, ya es una referencia del indie en español. Su sencillez antipostureo explica que ese «pop moñas sin complejos» que factura haya provocado una reacción tan positiva. Además, ya en Cafeliko –la canción que abre su primer disco, Cómo decirte, mi amor (2021)– incluye también cierto componente autoparódico («Solo un día y ya estoy enamorada de ti»). Así pues, por ese apego a la cotidianidad, espontaneidad y ternura, recuerda a los días en que Lily Allen enamoraba al mundo.

Y es que Jimena Amarillo comenzó 2022 agotando en un día las entradas para su primer concierto Madrid, lo que demuestra la gran acogida que ha tenido su propuesta. Ella también destaca en la escena del nuevo pop español, hecho por debutantes jóvenes, autosuficientes y espontáneos que mezclan influencias y géneros con naturalidad. La clave de su éxito es la sinceridad, la forma tan empática de contar sus alegrías, penas y enamoramientos y lo fácil que resulta identificarse con sus experiencias. Por todo ello, Amarilla encarna el futuro del pop romántico con canciones que cuentan una historia con principio y fin y tienen mucho de autobiográficas.

Para su primer álbum ha contado con el músico, productor y fotógrafo valenciano Pau Roca como productor, y también colaboran Marc Greenwood, Alex Ferrer (colaborador de Morad, Shego, Marc Seguí y Sebastián Cortés entre muchos otros) y Chris Carmichael, responsable de los arreglos de cuerda en discos como Speak now, de Taylor Swift, y 1972 y Nashville, de Josh Rouse, y otros de Owl City, Buddy Guy, Flying Colors, etc. No obstante, ahora Jimena publica la primera colaboración de su carrera: 3 amigas tuyas (2022), en la que une fuerzas con Eddi Circa para acabar bailando juntas sobre dramas pasados.