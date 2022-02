La quinta edición de los Premios de la Música de la Región de Murcia avivaron este martes el fuego que empuja al fenómeno ‘Arde Bogotá’. La llama que se prendió en el verano de 2019 con el lanzamiento de Antiaéreo –su primer sencillo– y que empezó a coger fuerza con El tiempo y la actitud (2020), primer EP del cuarteto cartagenero, se descontroló el pasado mes de mayo con el lanzamiento de La noche (2021), elepé que no solo ha inaugurado la discografía de la banda, sino que ha confirmado a Antonio García Vázquez y los suyos como punta de lanza de la nueva generación de músicos murcianos. Y, claro, no era de extrañar, por tanto, que partieran como favoritos a Mejor Álbum de Rock al comienzo de una ceremonia que tuvo lugar ayer en el antiguo mercado público de La Unión –en ‘La Catedral del Cante’- y que no hizo sino echar más leña a la hoguera que le empuja. Porque, sí, Arde Bogotá se llevó el gato al agua –para disgusto de Ikarie y Ruto Neón– y las miradas de todos los presentes. No en vano, son cuatro rock and roll stars.

El otro gran protagonista de la noche –que contó con las actuaciones de Un Señor de Murcia, Bosco, Carmen Escudero, The Sand y la Cuadrilla de Aledo– fue Flavio, uno de los alumnos más brillantes de la promoción de 2020 de Operación Triunfo, aunque no pudo asistir de forma presencial a la ceremonia. El jovencísimo intérprete –apenas tiene 21 años– no tardó demasiado en lanzar su primer disco en solitario, de título homónimo, tras dejar la Academia. Al amparo de Warner, Flavio salió al mercado el pasado verano y con canciones como Mi otra mitad y Ya –con Daniel Sabater, otro de los destacados de la noche– se metió a la crítica en el bolsillo. Ahora son los expertos de la Región los que confirman que lo suyo no es flor de un día, ya que Flavio no se impuso en Mejor Álbum Pop a dos cualquiera: el extriunfito se alzó ante la cartagenera Yarea (A veces me acuerdo de ti) y Pau from Marc (Living room song), dúo formado por Paula Sal y Marco A. Velasco, responsable del estudio de grabación El Miradoor, en Alhama. Por su parte, Sabater también se coronó –en su caso, en el apartado dedicado a buscar el Mejor Álbum de Músicas Urbanas de 2021– con su primera referencia, el EP Tenemos que quedar. Referente de la ‘Nueva Ola’ del pop nacional, el murciano, que como Flavio solo tiene 21 años, impuso su ley en la categoría más ecléctica de estos premios, la que le enfrentó por el ansiado galardón a Awakate (La salsa) y Trashi (Lo que pasó ese verano). Por fortuna para estos últimos, la suerte sí les sonrió al alzarse con el reconocimiento a Mejor Artista Debutante, donde también estaban nominados el quinteto cartagenero de indie-pop Adiós Noviembre, que desde hace unos meses está haciendo mucho ruido con Eco y Salto mortal, sus primeros singles, y Walls, que, tras curtirse en las batallas de gallos de Red Bull, ha emprendido una carrera en solitario que le ha impulsado como uno de los artistas murcianos del momento (como ha demostrado con llenos en varias de sus presentaciones). De hecho, la asociación Hay un Tigre Detrás de Ti le concedió a Walls un premio especial en «reconocimiento a su imparable trayectoria y proyección en la música»; galardón de asignación directa como los que se llevaron el Ayuntamiento de Cartagena (por su contribución a la cultura) y la Cadena SER (por su labor en el campo de los medios de comunicación). Y, como no podía ser de otra manera, el Premio Leyenda de esta edición –que en ediciones anteriores han recogido Sole Giménez, Encarnación Fernández, Manuel Moreno Buendía y Roque Baños– recayó sobre los responsables del Festival Internacional del Cante de las Minas, que ‘cedió’ su casa para la celebración de esta gala. Otro debutante, Filovento, protagonizó la sorpresa de la noche al imponerse con su primera referente, el EP Semillas de un otoño imaginado, al Ubuntu de Carmen Escudero y, sobre todo, a La sangre del mundo, de Muerdo, que ya logró este premio en 2018 con La mano en el fuego. Con el joven cantautor se cierra un póquer de artista o bandas prácticamente noveles que dominaron en esta quinta edición las categorías principales (o, al menos, las más mainstream), aunque los veteranos hicieron valer sus galones en el resto de premios. Mujeres con Raíz –gracias a su elepé Del saliente al poniente– y el pianista Abdón Alcaraz –con su Concierto nº 1 para piano y orquesta– se llevaron los premios a Mejor Álbum o Difusión de la Música Tradicional y Clásica, respectivamente, mientras que la Peña ‘Melón de Oro’, organizadora del Festival de Cante de Lo Ferro, vio su longeva labor recompensada en la sección dedicada al flamenco. Por último, Al Dual evitó el doble de Arde Bogotá con el galardón a Mejor Videoclip con When I was younger, último adelanto del que será su próximo disco, Reel to reel. Aunque, sin duda, el cuarteto cartagenero fue ayer el gran triunfador de esta nueva entrega de los Premios de la Música de la Región de Murcia.