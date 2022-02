La organización del festival Visor Fest, que se celebrará en La Fica los días 16 y 17 de septiembre en La Fica, anunció ayer el nombre de la banda que cierra su cartel. Se trata de la banda de Liverpool The Lightning Seeds, que vienen a cerrar una programación en la que aparecen bandas del calibre de Mudhoney, James, The Waterboys, Teenage Fanclub, New Model Army, The Posies, Lagartija Nick o Australian Blonde.

Liderados por el cantante y guitarrista Ian Broudie, The Lightning Seeds fue una de las bandas que a lo largo de los 90 conformó una más que digna segunda línea del Britpop tras los gigantes Oasis, Blur, Pulp, Suede, The Verve y Supergrass. Con cuatro discos editados e la última década del pasado siglo, la banda ‘scouser’ volvió a editar música en 2009, cuando volvieron a los escenarios con el LP Four Winds bajo el brazo.