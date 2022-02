La gran literatura no entiende de categorías, pero eso no impide que un gran número de lectores se declaren devotos de la etiqueta 'novela negra', a veces tan difusa. ¿Es, por ejemplo, novela negra 'A sangre fría', de Truman Capote o 'Matar a un ruiseñor', de Harper Lee? La respuesta no es fácil.

Desafiando el encorsetamiento de los géneros y los rankings literarios, estas son cinco obras clásicas para aficionarse al género: 'El sabueso de los Baskerville', de Arthur Conan Doyle (1902) Arthur Conan Doyle firmó en 'El sabueso de los Baskerville' la que es quizás la mejor novela de su gran creación: Sherlock Holmes. El escritor británico jugó con los ingredientes del suspense, el terror de un perro espectral y la novela de detectives para legar un clásico incontestable, que se disfruta desde el principio hasta el final. 'El halcón maltés', de Dashiell Hammett (1929) Maestro de la novela negra, Dashiell Hammett alcanzó una de sus cumbres con 'El halcón maltés', una historia popularizada después en el cine por la película de John Huston, con Humphrey Bogart en el papel del protagonista, el detective Sam Spade. Una figura con forma de halcón que los caballeros de la Orden de Malta regalaron al emperador Carlos V desata pasiones, intrigas y crímenes en una novela trepidante e imprevisible. 'Asesinato en el Orient Express', de Agatha Christie (1934) El misterio elevado a su máxima expresión. En 'Asesinato en el Orient Express', la pluma magistral de Agatha Christie sumerge al lector en una apasionante aventura de suspense a partir de un asesinato en un tren. Un escenario exótico, doce variopintos sospechosos y el legendario personaje del detective Hércules Poirot conforman una atmósfera que alcanzó la leyenda. Sidney Lumet llevó la historia al cine con éxito. 'El sueño eterno', de Raymond Chandler (1939) Raymond Chandler, padre literario de otro de los grandes detectives de la ficción, Philip Marlowe, consiguió con 'El sueño eterno' una de las cimas del género. Un intento de chantaje y un asesinato son el punto de partida para un relato que contiene todos los ingredientes de la mejor novela negra. La intriga y el suspense de la obra de Chandler saltaron también al cine con la cinta homónima de Howard Hawks, de nuevo con Humphrey Bogart como protagonista. 'Los mares del Sur', de Manuel Vázquez Montalbán (1979) Sin duda, Manuel Vázquez Montalbán ha sido una de las figuras más destacadas de la novela negra española. En 'Los mares del Sur', obra principal de su extensa producción, el autor lleva la ficción más allá del género, hasta componer un retrato de la España de la Transición a través de las peripecias e indagaciones de su gran personaje, el detective Pepe Carvalho, que investiga el asesinato a navajazos de un empresario.