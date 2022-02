La gala de los Premios Goya 2022 se celebra en Valencia este sábado 12 de febrero. El Palau de las Artes es el escenario elegido para reunir a lo más granado del cine español. Entre los actores que asistirán a la gala de Valencia se encuentran la actriz australiana Cate Blanchett, Penélope Cruz, Javier Bardem, Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Blanca Portillo, Emma Suárez, Pedro Almodóvar, José Sacristán o Aitana Sánchez-Gijón. La ceremonia contará con un homenaje a Luis García Berlanga y varias actuaciones musicales, entre las que destacan la de Joaquín Sabina, Leiva o Luz Casal.

Por la alfombra roja comenzaron a desfilar todas las estrellas del cine español y no podía faltar una de las más aclamadas por sus estilismos, la actriz murciana Marta Nieto. Con elegante vestido blanco palabra de honor y flores de tela de corte romántico.

Milena Smit, nacida en Elche y murciana de adopción, nominada a mejor actriz secundaria, también llevaba un espectacular vestido, en esta ocasión negro de tul y detalles dorados, diseñado por Olivier Rousteing, director creativo de la firma Balmain. "Realmente no me he generado la expectativa de ganar, he preferido disfrutar del viaje y de compartir la nominación con Aitana, una actriz que yo sigo de toda la vida", ha dicho antes de la gala.

Y muy elegante posó el actor Jaime Lorente, otro de los invitados murcianos a la fiesta del cine español, como recoge el vídeo de la cuenta de Twitter de los premios Goya.