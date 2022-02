Esta noche se entregan los Goya en el Palacio de las Artes de Valencia y siento no poder batirme en duelo por ninguna de las películas. El cine español tiene una presencia muy limitada en el extranjero y para aquellos que deambulamos por el mundo se hace casi imposible ver nada en las salas comerciales. Mi falta de juicio en esta edición no me impide detenerme ante las veinte nominaciones de El buen patrón. Récord de todos los tiempos. Caben aquí dos supuestos: o la de Fernando León de Aranoa es una obra maestra, una de esas piezas de museo que aparecen cada diez o veinte años, o el resto de las competidoras no dejan de ser trabajos discretos o incluso mediocres. Lamento no poder resolver este dilema.

En cualquier caso, esto no puede ser nunca un síntoma de buena salud cinematográfica. Si nos circunscribimos a los Goya y nos trasladamos a sus orígenes, encontramos un grupo de directores con un cierto peso en nuestra cultura. Por allí andaban Saura, Garci, Almodóvar, Trueba e incluso un García Berlanga ya crepuscular. Se pueden admirar más o menos sus filmografías, pero es innegable que todas contienen un universo creativo consistente, un sentido artístico que nos ha enriquecido y representado como sociedad. Todo lo que ha venido después han sido cortinas de humo. Alejandro Amenábar es un buen ejemplo. De la noche a la mañana surgió un cineasta portentoso que nos devolvió la ilusión por el cine. Luego vino su Oscar por Mar adentro en 2004 y desde entonces, dieciocho años ya, se ha dedicado a dar tumbos de un lado para otro perdiendo ese imaginario tan característico suyo. Por problemas de espacio (y de contención literaria) les dejo a ustedes el increíble caso de Juan Antonio Bayona. Prefiero mencionar la última ilusión óptica a la que hemos sido sometidos, la travesía española por el thriller norteamericano. Hubo una tormenta de películas de este corte la década pasada, algunas de ellas muy emocionantes como No habrá paz para los malvados o La isla mínima, pero después de cuatro o cinco títulos con idéntica fórmula terminamos saturados y, lo más grave, con la extraña sensación de que ese cine no tenía nada que ver con nosotros. Este desierto de ideas entronca con los esfuerzos de la Academia por vender nuestros productos al extranjero. El año pasado fue un vídeo de Primero de la ESO con un puñado de estrellas amigas de Antonio Banderas mostrando su «apoyo al cine español». En esta ocasión es la creación sobre la bocina del Goya internacional que ha recaído en Cate Blanchett, una actriz muy remota para nosotros por mucho que sea la próxima chica Almodóvar. Tengo la impresión, visto el espectáculo desde el otro lado del Mediterráneo, que los académicos aspiran a conquistar Hollywood por la vía del enchufe y los agasajos en vez de poner el foco en la calidad de nuestras películas. Solo así logro entender estos premios con sabor californiano.