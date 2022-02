1. El primer libro que leí...

«Historias extraordinarias», de Edgar Allan Poe, en concreto el cuento «El corazón delator».

2. No acabé...

Cualquier novela que tenga más de trescientas páginas.

3. Cambió mi vida leer...

Me impresionó «Opio», de Jean Cocteau. Prodigioso.

4. He regalado...

Una edición inglesa antigua del Rubáiyat, de Omar Khayyám. Y el mío, «La mirada indomable», claro.

5. Fingí haber leído...

El Quijote, y eso que he hecho una película sobre él. Conozco profundamente la obra, pero no estoy seguro de haberla leído al completo. En el instituto saqué un sobresaliente en un examen sobre él con el relato que me hicieron mi madre y mi hermana.

6. El que presté y no me devolvieron.

«Días de un cámara», de Nestor Almendros. Se lo presté a un compañero, Fernando Espines, y me lo devolvió hecho polvo. Le pedí que me lo dedicara con la leyenda «Este libro lo destrozó Fernando Espines».

7. Calculo que el porcentaje de libros de mi biblioteca que todavía no he leído es...

Un 30%, entre los que me regalan y la biblioteca que heredé de mis padres.

8. En la mesilla tengo...

«La musa intrusa», de Gonzalo Suárez; las memorias de Woody Allen, y «Las aventuras de Tom Sawyer», de Mark Twain.

9. Llevo cuenta del número de libros de mi biblioteca...

No.

10. Un autor o autora de la Región.

Manuel Moyano.

11. Ebook o papel.

Papel, por supuesto. Leer en pantallas es como ver cine en el móvil.

12. Los compro en...

Me gusta ir a la Cuesta de Moyano y perderme por las librerías de viejo.

13. Subrayo y hago anotaciones.

No, a no ser por asuntos de trabajo.

14. He leído «El hombre unidimensional»

No.