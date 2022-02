El Sombra, Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, cerró su décima edición con Los Amigos de los Animales, banda formada por exmiembros de Ross, Schwarz y Second. Fue en 2020, en la Filmoteca Regional de Murcia, donde interpretaron en directo su particular banda sonora –compuesta ex profeso– para la proyección del clásico Nosferatu (1922), de Friedrich Wilhelm Murnau. Además, gracias a la cuadrafonía en directo, consiguieron un sonido envolvente e inmersivo que hizo las delicias de quienes asistieron a la proyección. De hecho, tanto se ha hablado de aquella sesión y tan buenas sensaciones dejó tanto entre el público y los músicos como entre los organizadores del festival que, cuando el Sombra prepara su undécima edición –prevista para el 18-26 de marzo–, se ha programado un nuevo recital de Los Amigos de los Animales en Torre Pacheco (proyección del filme incluido).

Será este sábado, a partir de las 21.00 horas, en el Centro de Artes Escénicas (CAES) de la localidad y coincidiendo con el primer centenario de Nosferatu. Además, esta sesión servirá como pistoletazo de salida para una gira que llevará a la banda murciana al Cine Doró de Madrid (sede de la Filmoteca Nacional) el próximo 19 de febrero, y que ya prepara algunas fechas internacionales para los próximos meses. El diseño de sonido para esta original banda sonora, desarrollado y realizado por Álex Jiménez y Antonio Eriatarka, rebosa rock setentero, psicodelia, volumen..., y gracias al equipo de sonido cuadrafónico que les acompaña, la propuesta de Los Amigos de los Animales y del Sombra promete una inmersión sónica absoluta. Quienes pudieron disfrutarla hace dos años pueden dar fe de ello: es una experiencia límite, única, con espacio para improvisaciones, envolvente como un light show psicodélico. Y la gira comienza mañana en Torre Pacheco.