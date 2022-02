Israel Fernández y Diego del Morao forman una de las parejas más punteras del flamenco actual, siendo reclamados en los mejores espacios y festivales del género. Después de un tiempo trabajando juntos, en 2020 publicaron su primer trabajo discográfico en comunión, Amor, quizá la obra más personas del joven cantaor toledano. En este trabajo, que presenta mañana en el Teatro Circo dentro de la vigesimo novena edición de la Cumbre Flamenca de Murcia, Israel pone de manifiesto el sentir de su corazón, alejándose drásticamente de las formas establecidas, pero imponiendo su musicalidad en cada estilo. Además, el cantaor –que recientemente abrazó la electrónica de la mano de El Gincho en La inocencia– saca a relucir su faceta como letrista, pues la gran mayoría de temas son suyos.

Su último álbum, Amor, mantiene la esencia del flamenco más ortodoxo. ¿No le gustan las fusiones con otros géneros?

Lo que no me gusta es experimentar con la música. Me gusta más ‘familiarizar’ y hacer amistad con otros géneros. En este sentido, prefiero más lo que es el ‘mestizaje’.

Es curioso que diga eso siendo usted un cantaor joven que vive en una época en la que todo el mundo hace pop, rap, rock o reguetón con flamenquito.

Lo que pasa es que el flamenco es muy agradecido y, una vez que uno se arrima a él... Además, tiene una cosa maravillosa y es que hace grande a cualquier otro estilo.

¿Cómo definiría sus cuatro discos hasta el momento?

Al primero, Naranjas sobre la nieve (2008), es al que más cariño le tengo; por supuesto, por aquello de ser mi álbum debut. Lo que pasa es que en ese disco me dejé llevar mucho y... realmente no soy yo; digamos que ahí falta camino, experiencia y evidencia, me falta encontrarme un poco más. Luego está el segundo, Con hilo de oro fino (2014), en el que también me dejé llevar, pero ahí ya me dirigieron un poco... En cualquier caso, creo que es con Universo Pastora (2018) cuando finalmente me voy encontrando a mí a través de un homenaje a La Niña de los Peines. Y en este último disco ya escribo, compongo y plasmo lo que mi corazón siente.

¿Cree que su timbre de voz ha cambiado con cada disco?

Claro. Cada disco refleja una época y una forma de vivir; además, uno cada vez es más mayor... Y con las vivencias del día a día también cambia la voz. Podría decirse que ahora estoy un poco más ‘añejo’ (en el buen sentido de la palabra). Soy como el vino que se va haciendo cada vez más viejo y va cogiendo más aroma (y poniendo cada vez más borracho al que lo bebe).

El año pasado publicó varios sencillos muy exitosos.

Esas canciones son momentos en los que tengo ganas de sacar lo que tengo dentro; golpes de inspiración muy concretos.

¿Cuáles son sus cantaores de referencia?

Yo, humildemente, siempre he dicho que he sido un cantaor aficionado, que tengo devoción por el cante y que desde muy pequeño he escuchado (y sigo escuchando) muchísimo cante, a infinidad de artistas. Pero los que más me han marcado... Te diría Camarón de la Isla, cómo no, y también La Niña de los Peines. Juntamente con Paco de Lucía, claro está. Pastora también era una cantaora muy buena que influó al propio Camarón y a muchísimos artistas de la época. En el flamenco tenemos mujeres muy creadoras y genias del cante.

¿Y qué es lo que hace a Pastora tan particular?

La única palabra que se puede utilizar con ella es ‘irrepetible’.

Ha grabado el vídeo La inocencia con El Guincho.

Coincidimos dos veces y en una de ellas me dijo que le gustaba muchísimo mi música, que le llamara cuando me hiciera falta. Y a mí, en esos momentos, me apetecía meter más electrónica. Pensé en él, le llamé y, con humildad y cariño, fue una experiencia genial.

¿Le dio un toque más moderno a su música?

Bueno... Es que yo a lo moderno le llamo ‘frescura’. Porque diferenciar entre lo antiguo y lo nuevo es un tema delicado..., todo es según se mire. Es como la belleza, que hay gente a la que le gusta una cosa y hay otros que se fijan en algo distinto. Así que yo lo que veo es que El Guincho aportó frescura. Porque lo que hay que aportar son cosas frescas, como con la comida.

El vídeo lo grabaron en su pueblo natal, Corral de Almaguer, en Toledo.

Ese es mi pueblo, donde he nacido, donde me he criado y donde sigo viviendo. No hay que irse nunca de donde uno es. Hay que residir siempre en tu lugar de origen hasta que llega el día de tu muerte.

Eso no lo puede conseguir todo el mundo, pero si lo logras está genial.

¿Habrá cosa más bonita que vivir donde uno se ha criado?

¿Y cómo definiría al pueblo y la vida cotidiana de allí?

La gente de mi pueblo es muy sencilla. Viven del campo: trabajan en los viñedos, son humildes... en Corral se vive de una manera muy tradicional.

¿Y en su familia hay mucha raigambre del flamenco?

Ninguno de mi familia se dedica a esto, pero sí he vivido en un ambiente de mucha juerga, de cante y guitarras, y muy gitano. Mis cuatro abuelos y sus padres también eran gitanos.

¿Cómo cree que El anhelo ha logrado tanto éxito?

Es una bulería en la que Diego del Morao toca con un carisma increíble y yo canto con todo mi corazón. Creo que se nota.

¿Y qué le parece la actual escena de los jóvenes cantaores?

Hay una llama viva flamenca con una juventud que canta muy bien, que se preocupa por su esencias, y en el que estamos todos en el mismo carro luchando para llevarlo a un buen puerto.