Tras el éxito de los ‘Warm Up Days’, Producciones Baltimore ya trabaja en la próximo edición íntegra del popular festival murciano. Será la primera desde 2019, ya que las de 2020 y 2021 cedieron ante la pandemia. Y aunque la organización lleva meses trabajando, no fue hasta ayer cuando comenzó «la cuenta atrás» con la confirmación de las fechas para su celebración: será los días 29 y 30 de abril y, casi con total seguridad, en el Recinto Ferial de la Fica. Eso se anunciará en los próximos días, cuando el festival tiene pensado poner a la venta los primeros abonos y anunciar algunas «sorpresas» de cada al retorno –esta vez sin ‘peros’– del Warm Up.

¡Novedades! 📆 #WARMUP2022 será el 29 y 30 de abril de 2022.

¡Empezamos ya la cuenta atrás!



🔜 Próximamente abonos a la venta y primeras sorpresas en https://t.co/RCPqbTxWua@estrellalevante @AytoMurcia #ICA pic.twitter.com/qBdDtCQZC2 — WARM UP Estrella de Levante (@WARMupfestival) 9 de noviembre de 2021 Por otro lado, los abonos ya adquiridos –para las ediciones de 2020 y 2021– seguirán siendo válidos, aunque también se informarán en breve sobre la política de cambios y devoluciones para quien desee devolver sus entradas.