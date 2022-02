Dice Raquel Garod que «los clásicos siempre invitan a sugerencias». Y sabe de lo que habla: a partir de El zoo de cristal, de Tennesse Williams, la actriz y dramaturga murciana ha desarrollado Alas de cristal, una obra en la que pone el foco en «esas personas que por falta de recursos acaban gestionando su salud mental internamente como pueden». De paso, Garod encontró alguna que otra respuesta. Esta tarde, el Teatro Circo acogerá la función de una obra que habla «de la carne y el hueso a la carne y al hueso».

Deja claro que Alas de cristal es una reinterpretación de El zoo de cristal. ¿Cuánto queda de la obra de Tennesse Williams en la suya?

Una reinterpretación es recrear o repensar una obra de arte como una nueva concepción. O volver a interpretar. O interpretar de nuevo. O de otra forma. Pero Alas de Cristal, en realidad, no es una reinterpretación. Nace como consecuencia de una necesidad expresiva en torno a esas personas que, por falta de recursos, acaban gestionando internamente y como buenamente pueden su salud mental.

El zoo de cristal lo que hizo fue sugerirme de manera subjetiva, y desde mi propia percepción; me hizo reflexionar a partir de otros puntos de vista sobre un material que ya tenía, con lo que inevitablemente entró en confluencia con lo que estaba creando. Los clásicos siempre invitan a sugerencias. Inducen a lo subyacente.

Dice que en el momento de la escritura surgieron otros estímulos sonoros y visuales. ¿Fue una revelación o lo vivió como una consecuencia lógica de estar hurgando en usted misma a través de El zoo de cristal?

Esos estímulos visuales vienen de la propia iluminación escénica, que cumple una función determinante como lenguaje expresivo. De hecho, diría que es esencial para que se cumplan en su totalidad los sentidos de la escena. Suma significado a los ya existentes en el texto y en la creación escénica, y los dimensiona enriqueciendo la expresión de la obra. Jesús Palazón, la otra parte de Luciérnagas 24 Producciones, iluminador escénico, es quien se encarga de ello arrojando luz de la manera más sensible y bella que se pueda imaginar.

Y, a nivel sonoro, esos estímulos sí que nacen a partir del proceso de creación dramatúrgica. En Alas de cristal había referencias claras a atmósferas acústicas generadas a partir de sonidos de ciertas aves, de su canto..., ligando estas sonoridades a esa idea preconcebida de ‘tener la cabeza llena de pájaros’. Y de aquí derivaron otros silbidos que se escuchan en la obra.

También dice que uno de esos estímulos fue la imagen del cristal. ¿Cómo fue y en qué momento llegó a cobrar tanta importancia?

En el proceso de escritura, los sustantivos han sido cruciales para concretar imágenes sobre las que crear la escena, así como los verbos y la acción que determinan. La palabra ‘cristal’ influyó como sugerencia a la hora de vislumbrar esa fragilidad humana, a la vulnerabilidad de los seres humanos en este contexto social tan agitado y en constante ebullición. Fue de aquí de donde surgió la imagen de unas alas de cristal que podrían quebrase en el más mínimo aleteo.

Otra parte del texto final está escrita a partir de improvisaciones. ¿En el montaje hay hueco para esa improvisación?

El texto nace como consecuencia de un proceso de creación dramatúrgica donde convergen varios lenguajes expresivos. Mi escritura dramática viene influenciada por mi formación actoral en disciplinas físicas e interpretativas y de creación escénica. En estos procesos de creación dramática, el cuerpo como instrumento participa de lo que escribo y esto trae consigo una sensibilización de la expresión a partir del movimiento. El hecho de trabajar de esta forma implica que la creación venga dada por el lenguaje escrito y, a su vez, desde el impulso del cuerpo. Es en estas exploraciones dramatúrgicas donde voy encontrando y configurando la posible partitura escénica de la obra y delimito las escenas para continuar su proceso de escenificación y de creación con los ‘actores-creadores’ con los que trabajo. Y en el montaje, el margen para la exploración existe dentro de esta partitura total de la obra, pero eso no implica que haya improvisación. Las improvisaciones vienen en el propio proceso de creación escénica.

Alas de cristal es, así, como usted misma dice, la ‘destilación de un proceso’.

Cuando digo ‘destilación de un proceso’ es una forma de expresar la pretensión hacia el ‘no-resultado’ y sí hacia la ‘consecuencia del proceso’. Es una forma personal de concebir los procesos y, por tanto, la obra final. Cuando la pretensión es exclusiva del resultado se frivolizan muchos aspectos de la creación a nivel humanista y lo sentidos del trabajo se acaban limitando a la realización del producto y a su comercialización. Por esto, sostengo que un resultado escénico viene como consecuencia del proceso mismo y no como fin. Obviamente, esta pretensión mira hacia la puesta en escena y, por tanto, uno de los objetivos es su materialización para que se cumpla la creación escénica. Pero su premisa reside en hacer que cristalicen las consecuencias dadas por el proceso de creación.

¿Con esto buscaba alguna respuesta? ¿La ha encontrado?

Lo que sucedió en el estreno sobre las tablas del Teatro Circo de Murcia me hizo ver que sí. Creo que sucedieron esas consecuencias del proceso de las que te hablaba tanto en los dos actores –Pepe Galera y María Sánchez– como en el público, que recibió su vuelo escénico.

Durante ese estreno se pudo comprobar como en todo momento esos elementos sensoriales que comentaba anteriormente están presentes en escena. ¿Cómo le marcan a la hora de escribir sus facetas como creadora escénica y bailarina?

Potencian todo un universo de sensaciones, emociones, imágenes, impulsos, movimientos… Facilitan la apertura a universos poéticos dados por la propia palabra y todo lo que conlleva; digamos que ayudan en la materialización de lo intangible (en este caso, de los mundos internos de Él y Ella, los protagonistas de Alas de cristal). Marcan el proceso enriqueciéndolo desde otro lugares que no son meramente mentales, reflexivos, intelectuales o ideológicos. Por ello, esos elementos sensoriales se supeditan a nutrir expresividades trayendo un componente poético.

En relación a esos «mundos internos» de seres humanos «en conflicto y en constante ebullición interna», en un mundo que solo premia los likes y las good vibes, ¿es el arte el último reducto para explorar nuestras partes oscuras?

Creo que es la única herramienta que tenemos para seguir arrojando luz a esos espacios sombríos de la sociedad (y, por ende, a sus individuos). Pero no defiendo que sea el «último reducto para explorar nuestras partes oscuras», sino precisamente el arma de luz que hace despejar las umbrías y poder mirar las humanidades que hay subyacentes en este sistema de artificio, corrupto y sin fondo, estimado en superficies de escaparates y apariencias, en tesituras gratuitamente activistas y de discurso absolutista de pancarta de cartón. Creo que todavía hay personas dentro de tanto individualismo. Mantengo en constante la fe en la humanidad y confío en que siga latente y vibrando pulsos bajo tanto cliché y estereotipo.

Y en el caso del teatro, creo sinceramente que es el único arte que aún hoy es capaz de reotorgar los valores humanos en la sociedad, tan sujeta y determinada en sistemas de ideas y pensamientos. El arte teatral permite hablar de la carne y el hueso a la carne y al hueso. De humanidad a humanidad. De ser a ser. Esta reciprocidad es el motivo por el que me aferro al teatro. Devuelve siempre la condición al porqué de nuestras existencias.

Plutarco decía que lo único inmortal es el odio, la culpa y el resentimiento. Su metáfora de las ‘alas de cristal’, de esos aleteos tan débiles que impiden escapar de ciertos traumas, invita a pensar que usted opina parecido...

Lo piensa el proceso. Podría haberme llevado a desembocar en otro mar, pero llegué al puerto de la fragilidad humana. Al «qué detona qué», al «quién detona a a quién». Al por qué las personas acaban llegando a tesituras propias de la ‘no-salvación’. Al por qué no nos ayudamos y prestamos queja cuando ya todo es irrevocable. En un momento dado del montaje dice Ella: «¿Por qué no me ayudan?», mientras todos están mirando hacia la escena. Nadie hace el más mínimo ademán. Esto es teatro, pero, en la realidad social, ¿cuántas veces pasamos rozando el problema y miramos hacia otro lado porque ‘no va con nosotros’ o porque ‘ya intervendrá otro’?». Nos libramos de la responsabilidad, pero siempre señalamos a un culpable. Entonces es cuando la humanidad cojea y, con ella, los vértices de sus aristas.

Por cierto, la ‘digestión’ de esos traumas a través de la relación con el cuerpo es un tema que también está presente en su obra La bailarina que sí bailaba siempre. ¿Qué le obsesiona sobre este tema?No es una obsesión. La concepción del cuerpo como lenguaje expresivo suma en la escena unas posibilidades expresivas diferentes con residencia en otros espacios que no son los de las ideas. El cuerpo tiene su propia memoria física y trae de la mano su memoria emocional. El hecho de haberme formado en disciplinas interpretativas a nivel físico hacen implícito el cuerpo expresivo en el proceso de creación. Posibilitan expresar contenidos y afianzarlos desde los mundos internos a través de la respiración, el estado y la actitud física, el comportamiento corporal, la energía...Desde sus inicios en el teatro amateur ha considerado el teatro como «un espacio de humanidad» que no encontraba en otro sitio. ¿Le sigue pasando, aunque se haya convertido en su trabajo?

Me reafirmo día tras día en que la humanidad es teatro y el teatro es la humanidad. El hecho de que sea mi trabajo no cambia nada. No hay distinción entre la Raquel Garod persona y la Raquel Garod artista. Es un todo. Vivo el teatro y la vida intensamente cada una de las veinticuatro horas que tiene el día. Aferrarme a humanidades es lo que alumbra mi fe para seguir creyendo, para seguir creando teatro.