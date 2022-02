El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy acoge hasta el próximo 31 de marzo la exposición pictórica Vida, creada por la artista Geles Conesa. Según el concejal delegado de Cultura, Carlos Piñana, se trata de una muestra compuesta por obras singulares que suponen «toda una reflexión personal de Geles sobre su actitud ante la vida».

La exposición supone el primer acercamiento de Conesa a la pintura digital, una técnica que descubrió con la pandemia y el confinamiento: «Tenía pintados algunos cuadros con óleo, me quedé sin lienzos y no podía salir a comprar, lo que hizo que me pusiera a investigar esta técnica», explica la autora.

Las pequeñas cosas

La defensa de la naturaleza, el paso de la edad o la igualdad son algunos de los temas que se ven representados en una exposición que, según su creadora, busca «desterrar lo que piensen los demás para empezar a disfrutar de las pequeñas cosas, que son las que en realidad nos van a proporcionar felicidad».

El proyecto está compuesto por 21 cuadros y más de la mitad de esas obras se han realizado con la técnica digital, mientras que el resto son óleo sobre lienzo. De esta manera, «sus pinturas son figurativas y tanto los acrílicos como las impresiones digitales tienen referencias claras del diseño gráfico, se caracterizan por las tintas planas con una gama de tonos pastel muy luminosos», señala el edil.

Precisamente ese colorido tan predominante en las obras contrasta con la profundidad de las representaciones: «He querido transmitir un poco de Cartagena y su luz en la exposición, generando una muestra dulce, llana y que transmita paz», afirma Conesa.

La exposición se puede visitar de lunes a viernes, de 9 a 21 horas.