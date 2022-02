Mario Martín Gijón ha escrito novela corta, relatos y poesía, además de ensayos. Todos estos géneros resultan necesarios (o al menos útiles) para poder escribir una novela de largo aliento como es La pasión de Rafael Alconétar. Novela ambiciosa en la que su autor ha invertido una década de escritura, La pasión de Rafael Alconétar es un delicioso tour de force en el que multitud de voces tratan de construir la vida del enigmático hombre que da título a la novela.

Un escritor maldito que dirigió un taller de escritura y cuya personalidad parece oscilar entre el misterio y la subversión. Entre lo humano y lo divino, lo lírico y lo carnal. El vicio y la virtud. El arte y la pasión desgarrada por la vida. Una suerte de tratado sobre la identidad en el que Martín Gijón se vale de la heteroglosia como fórmula novelística para dar sentido a su historia. O más bien a sus historias, porque esta novela, heredera de Joyce y de los grandes novelistas experimentales del siglo pasado, tiene una vocación de totalidad.

Aunque nombrar a Joyce sería parcial. Porque en este libro caudaloso confluyen las voces de Shakespeare, de Cortázar, de Lezama Lima o de Julián Ríos. De hecho se podrían establecer grandes paralelismos con la obra de este último. Sobre todo esa querencia por emanciparse del lenguaje común y (re)crear un idioma propio, un lenguaje literario exclusivo y reservado para ser leído/escuchado tan solo en esta novela. Como alguien sentenció, los grandes escritores no son aquellos que crean historias, sino mundos. Y no existe mejor manera de crear un mundo literario que a partir de la construcción de su idioma. Martín Gijón despliega una brutal habilidad para crear neologismos, juegos de palabras, calambures y divertidas y agudas jitanjáforas que nos recuerdan al mejor Cortázar, con una tonalidad poética que no enmascara la sutil inteligencia de quien escribe.

Es este libro un imago mundi que orbita en torno al quehacer literario, que constituye también un homenaje a la escritura, una carta de amor a la literatura. Escrita con una vocación de estilo (a pesar de tratar de ser fiel a las distintas voces que la articulan), además, uno de sus motivos centrales es la propia creación literaria. Y en el centro de este laberinto babélico y escritural se encuentra la persona (o al menos el fantasma invocado por los otros) de Rafael Alconétar, al que habremos de descubrir (o quizá no) a lo largo de las distintas confesiones, diálogos, informes y textos que conforman esta novela coral.

Estamos ante un libro inacabable, laberíntico pero luminoso. Con testimonios dispares, opiniones discrepantes y episodios contados desde distintos prismas la imagen de Alconétar se va materializando frente a nuestros ojos. Va tomando relieve. Pero lejos de centrarnos en la figura de este héroe o villano, amado y odiado a partes iguales, nos parece relevante prestar atención a cómo la historia contada desde diversos puntos de vista se traduce en una visión total del mundo. Es un tratado sobre el amor, el erotismo y los vínculos sentimentales entre amigos y enemigos. También, con un humor culto y casi orgiástico, La pasión… es una sátira moderna contra el mundo académico y literario y contra lo normativo. Es una antinovela que, como Rayuela, trata de subvertir el lenguaje y sacudir nuestras adormiladas conciencias.

En definitiva, una enorme novela, un homenaje a la literatura, de una prosa novedosa, que juguetea sin temor con el lenguaje y que en su empeño totalizador trata de captar todos los ángulos de la realidad.