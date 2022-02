Hace ahora 235 años, un 2 de febrero del año 1787, el polímata alemán Johann Wolfgang von Goethe, uno de los más importantes pensadores de Occidente, visitaba en Roma las ruinas del Coliseo. Con esa visita y la escritura de su Viaje a Italia daba inicio a una costumbre que se prolongará durante los siglos XVIII y XIX (hasta la década de 1820, fecha en que el abaratamiento de los viajes que propició el ferrocarril contribuyó a popularizarlos y a permitir que dejaran de ser exclusivos y estar reservados a una selecta élite de aristócratas y burgueses adinerados).

Contaba Goethe con un precedente, el llamado Grand Tour desde que el jesuita y viajero Richard Lassels acuñara la expresión más de un siglo atrás en su obra Voyage d’Italie (1670) para referirse al viaje por Europa (principalmente, aunque no solo, a Italia), que se remontaba al que realizaban en el Renacimiento artistas e intelectuales humanistas con el fin de familiarizarse con la cultura clásica, y más tarde los jóvenes aristócratas británicos que viajaban al continente europeo como parte de su educación acompañados de un preceptor que actuaba como guía para seleccionar lo que debían aprender de cada lugar visitado.

El viaje podía llegar a durar incluso años, dependiendo de los recursos económicos del viajero. A Inglaterra siguieron Alemania y los Países Bajos. Aunque en España hubo menos tradición, es de destacar el caso del menorquín Bernardo José Olives de Nadal que con solo 21 años emprendió su Grand Tour por tierras catalanas en 1699, entrando en Francia y llegando a Marsella, desde donde navegó hasta Génova y Livorno para recorrer la Toscana y llegar a Roma, Nápoles, el norte de Italia, los Alpes y Francia, Flandes, Holanda, Londres y sur de Inglaterra en un viaje en el que empleó tres años antes de regresar a Menorca pasando por Valencia y Tarragona.

El itinerario para los ingleses se solía iniciar en Calais, en dirección al centro neurálgico de la cultura europea, París, o bien en los Países Bajos (Bélgica y Bruselas).

Según Goethe había sido el helenista Winckelmann el que había establecido la costumbre de convertir el viaje a Italia en un estudio de la Historia del arte renacentista y greco-romano, con la visita obligada a ciudades como Turín, Milán o Venecia, pero también a Florencia, Roma y Nápoles, en particular las ruinas de Pompeya y Herculano, donde pocos años antes, en 1756, el entonces rey de Nápoles Carlos III había inaugurado la Real Academia Herculanense para proteger las excavaciones arqueológicas de Herculano y asegurar las mejores condiciones para el estudio y divulgación de los hallazgos a los que la Unesco reconocería en 1997 la categoría de Patrimonio Mundial de la Humanidad junto a Pompeya y Torre Annunziata.

Sicilia o Córcega fueron también lugares de peregrinaje, así como España, en especial Granada, Sevilla, Córdoba y Valencia, particularmente durante el Romanticismo, época en la que el norteamericano Washington Irving escribió sus célebres Cuentos de la Alhambra, mientras otros intelectuales y escritores como Lord Byron se decantaron en particular por Grecia, simpatizando con la causa de la independencia frente al Imperio otomano, como Chateaubriand, que también viajó a Constantinopla y a Jerusalén, y contribuyó a acrecentar el interés por la Hélade y el Oriente Próximo.

De forma paralela se fue forjando toda una literatura de viaje, precedente, mutatis mutandis, de las guías de viaje actuales, que no obstante distaban mucho de las del trotamundos, por poner un ejemplo, y se acercaban más a los relatos de Herodoto de Halicarnaso, el padre de la Historia, en el siglo V a. C., o a la Descripción de Grecia del geógrafo Pausanias, otro gran viajero de la Antigüedad que vivió en el siglo II de nuestra Era. Las experiencias viajeras se plasmaban en cuadernos de bitácora y en diarios que no se limitaban a una mera descripción de los lugares recorridos y las maravillas contempladas, sino que trataban de registrar las impresiones vividas, como ocurre en Historia de una excursión de seis semanas, de Mary y Percy Shelley.

Esta fascinación por el viaje, por el descubrimiento, presente en personajes literarios y en escritores como los que hemos mencionado y como el sirio Luciano de Samosata y sus curiosos Relatos Verídicos, o su no menos sorprendente Viaje a la luna, escrito hace cerca de 1900 años y que representa la primera posibilidad de un viaje al espacio, en el que nos habla incluso de extraterrestres, que influyó en la que Isaac Asimov o Carl Sagan han considerado obra inaugural de la ciencia ficción, el Somnium de Johannes Kepler, escrita en 1623, o su contemporánea Historia Comique d’un voyage à la Lune, de Cyrano de Bergerac (1657), antes que ellos el explorador y mercader veneciano Marco Polo, que a finales del siglo XIII parte con su padre y su tío en un fabuloso viaje a Oriente hasta llegar a la corte de Kublai Kan en China, que relatará en su Libro de las maravillas del mundo, en el siglo XIX el francés Julio Verne, que, amén de sus relatos sobre viajes a la luna y alrededor de esta, nos dejó su Vuelta al mundo en 80 días o sus 20.000 leguas de viaje submarino, en cuyo capitán Nemo hay un guiño al Ulises homérico, el primer gran viajero de la historia de la literatura occidental, y tantos otros, remiten a aquella declaración del cínico Diógenes de Sinope, en el siglo IV a. C., a quien el mismísimo Alejandro Magno admiraba: «Soy cosmopolita», esto es, ciudadano del mundo.

Muchos son los beneficios de viajar, entre ellos el del aprendizaje, como sabían y valoraban quienes se embarcaban en la aventura del Grand Tour, y, en estrecha asociación con aquél, el de la apertura de mente. Ya lo dijo nuestro Miguel de Unamuno: el fascismo se cura leyendo, el racismo viajando.

Para finalizar mencionaré sintéticamente a dos Pacos que para mí son la máxima expresión de la pasión por viajar y descubrir: Paco Nadal, fotógrafo y periodista de viajes de El País desde 1992, y Paco García Jurado, Catedrático en Filología Latina y empedernido viajero y bibliófilo.