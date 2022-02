1. El primer libro que leí...

Debió ser la serie de Los Cinco y los cómics de Astérix y Obélix.

2. No acabé...

Algunos he dejado recién empezados. Pero debían ser tan malos que no me acuerdo.

3. Cambió mi vida leer...

Un libro que me fascinó mucho fue «Cien años de soledad». Quedé impresionado por sus imágenes.

4. He regalado...

El último, a mi madre por Navidad, «El italiano», de Pérez Reverte.

5. Fingí haber leído...

En el colegio leí una versión infantil del Quijote, pero admito que el libro genuino no lo he leído todavía. Y es verdad que a veces hablamos de sus escenas como si las hubiéramos leído.

6. El que presté y no me devolvieron.

Sí, me ha pasado, pero ahora no recuerdo con quién ni qué libros.

7. Calculo que el porcentaje de libros de mi biblioteca que todavía no he leído es...

Las enciclopedias que tengo para consulta. Es lo único, porque libro que compro, libro que leo.

8. En la mesilla tengo...

«El Conquistador», una biografía de Jaime I, de José Luis Corral. Y «La ciudad inventada», de Gonzalo Wandosel, sobre La Unión en el siglo XIX, que es el que me espera después.

9. Llevo cuenta del número de libros de mi biblioteca...

No. Estoy buscando ubicaciones alternativas en la casa para colocar todos los que tengo.

10. Un autor de la Región.

Pérez Reverte. Soy seguidor suyo.

11. Ebook o papel.

Siempre papel, porque supone un descanso del trabajo, que se produce en pantallas.

12. Los compro en...

Con frecuencia en la librería Sáez, en la calle Mayor de La Unión.

13. Subrayo y hago anotaciones.

A veces copio frases que me sirven para mis intervenciones políticas.

14. He leído «El hombre unidimensional»

No.