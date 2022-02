Erasmo de Rotterdam, persona dotada de cualidades tan maravillosas como la buena predisposición al humor y una inteligencia excepcional, escribió un ácido panfleto contra el pontífice Julio II, titulado Julio excluido del reino de los cielos. Y aunque el librito, prohibido y condenado, creció huérfano sin que su autor se atreviera a reconocer tan peligrosa paternidad, dejó el retrato más agrio y sarcástico posible de una personalidad despótica y cruel.

El Papa Julio había terminado su vida terrena, ya no estaba en el mundo aquel que dobló el poder de los Borgia, que sojuzgó la República de Venecia y burló la confianza de las tropas francesas, el protector de las artes que habían de exaltarlo como soberano del universo, el acrecentador de la pompa y del esplendor de la Iglesia, el guerrero que la había dotado de un ejército temible que hubiera podido conquistar Italia entera. Sin embargo, aún después de muerto, el invencible caudillo continuaba recorriendo la bóveda celeste, escoltado por sus huestes de fantasmas, precedido por insignias y estandartes, adornado con ínfulas y emblemas, con la corona papal sobre la cabeza.

Busca las puertas del cielo con el propósito de entrar en el Paraíso. Pero el acceso, incomprensiblemente, está sellado. Golpes, gritos y amenazas con tirar la adamantina puerta abajo no surten efecto alguno. El espectáculo es grotesco, como si miles de demonios quisieran asaltar el cielo entre truenos y relámpagos. Otro Papa, Pedro, custodio de la entrada, se niega a abrirla ante requerimientos que alteran la paz celestial, de tan violentos e intempestivos. A través de un ventanuco el asombrado pescador de hombres interroga al intruso. La escena podría ser hilarante y recordar por momentos a una parodia de los tiernos coloquios con que Píramo y Tisbe comunicaban su furtivo amor a través del hueco de un muro. Sin embargo, nada más ausente que la ternura.

Encendido de ira, embriagado de soberbia y de vino, impulsado por todas las pasiones del infierno, emanando el pestilente aroma de la corrupción, el poderoso pontífice exige, para él y sus ejércitos vencedores, paso franco al Paraíso, admirado ante la osadía de que un vulgar pescador de quien nadie se acuerda ponga en tela de juicio su santidad, a él, a quien no llaman santo, sino santísimo. Exhibe su báculo papal, la tiara sobre su cabeza, da cuenta de las innumerables riquezas de las que dispone, y amenaza al atrevido portero con la condena de miles de bulas, que han de lanzarse contra el pordiosero que no sepa abrir la puerta cuando llega su señor.

El gran Julio siente repugnancia por la pobreza apostólica. Sanguinario como un león, desdeña la moral pobre, blanda y pusilánime de los corderos que en el mundo de los hombres, afirma orgulloso, todos alaban de boquilla pero nadie imita con obras. Él y solo él ha hecho grande la fe y la nación. Solo Julio ha unido la majestad de su persona y las riquezas que lo acompañan al prestigio y renombre de su patria. Sus recursos son inagotables, su autoridad superior a la de cualquier asamblea, civil o eclesiástica, pues su voz está respaldada por miles de espadas.

Pedro, asustado y triste por las noticias que sobre el estado del mundo le da el pestífero pontífice, niega definitivamente el paso a quien mil veces parece un sátrapa ebrio de poder antes que un amigo del género humano. La condena no es aceptada, los pilares del cielo se sacuden ante la ira del Papa Julio. «Constrúyete un paraíso en otra parte», le dice Pedro, «te sobran monedas para financiarlo, arquitectos para construirlo y lanzas para defenderlo». Pero nada más lejos de la voluntad de un monarca indomable, que además ha sido humillado y ofendido por un judío sin honores, ni oficios, ni dignidades. Julio volverá más pronto que tarde, y con voz de trueno afirma: «Las innumerables guerras que azotan el mundo me nutrirán constantemente de soldados, pronto mis tropas, que serán numerosísimas, pondrán sitio a este lugar y tomarán al asalto el Paraíso que ahora proteges. Si no queréis perecer, mejor que tú y tu Cristo no os opongáis la furia de mi poder el día que vuelva para arrancar los goznes de tus puertas». Tales fueron las espantosas palabras, escapadas del cerco de sus dientes, cuando volvió la espalda al cielo.