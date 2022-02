Toda la vida de Cesare Pavese está marcada por una sensación que revolotea en su interior, que determina que su alma es la que es y lo arrastrará a la tumba encadenado a la sombra del suicidio, una sombra alargada que se cierne sobre él. Ya en los fragmentos escritos en su juventud, entre los dieciocho y los veinte años, se repite con frecuencia la imagen de una pistola en la sien. El sufrimiento y el dolor forman parte de ese destino ineludible, intangible, que lo lleva a la idea de suicidio. Finalmente, el 27 de agosto de 1950, a la edad de 41 años, la vida de Cesare Pavese se apaga, tristemente, en un hotel turinés. Dos años más tarde, se publica su diario, El oficio de vivir, en una edición al cuidado de sus amigos, Natalia Ginzburg e Italo Calvino. Pavese inicia la escritura de este diario en 1935, mientras está confinado en Brancaleone, en la Calabria, acusado de conspiración por el Gobierno fascista de Mussolini.

En su diario, Pavese intenta, constantemente, regatear el destino, eludir el abismo y afrontar la vida con una cierta esperanza. Escribir una especie de diario se presenta, quizá, como una forma de sortear el desenlace que se avecina. Afectado por los fracasos amorosos, por la impotencia sexual y por una tensión interna difícil de calibrar, el poeta se mueve en medio de la paradoja, entre la voluntad de vivir y el destino que le tiene atrapado. Ante la tremenda verdad que supone saber que sufrir no sirve para nada, Pavese tiene claro que la única alegría del mundo es comenzar. «Es bello vivir», recuerda, «porque vivir es comenzar, siempre, a cada instante». A veces, incluso, se deja llevar por una ilusión de felicidad y se muestra contento de existir. En septiembre de 1946 escribe que «hay un solo placer, el de estar vivos, y todo lo demás es miseria». En la búsqueda de su verdadera esencia, de su íntima naturaleza, Pavese da la sensación de caminar hacia una inteligencia humanista, hacia una filosofía reducida a ‘puro humanismo’, en palabras de Gramsci.

Sin embargo, la degradación moral que experimenta el poeta en ocasiones se traduce en un deseo de autodestrucción. Ahora bien, si en 1936 la idea de suicidio es tan sólo una cuestión que halaga la sensibilidad de Pavese, una pose estética, hacia finales de los años 40 el poeta empieza a vislumbrar elementos que pueden contribuir a dar el paso decisivo. A pesar del éxito literario, siente una suerte de vacío, como si algo se acabara. Es una sensación de estar al final, sin ‘ninguna chispa vital’. Ante el horrible pavor que le atenaza, Pavese sólo tiene confianza en el trabajo, en el oficio, en la escritura. La mirada volcada hacia la infancia y hacia la naturaleza, es decir, el escenario que configura la mitología del poeta, es el único, pero cada vez más débil, asidero de Pavese.

El 1 de enero de 1950 el poeta pasea por la ciudad de Roma. Nada le dicen ya las piedras y las plantas. Ante el sentimiento de malestar y la decadencia física, sin embargo, no acusa a la vida. «Encuentro que el mundo es bello y digno», escribe. «Pero yo caigo». Es una premonición. El 18 de agosto escribe sus últimas líneas: «Todo esto da asco. No palabras. Un gesto. No escribiré más». Un poeta sin palabras está acabado. Por eso, al final, uno tiene la sensación de que la vida (o la literatura, que en este caso es lo mismo) engulló a Cesare Pavese, el poeta que sólo anhelaba una paz tibia, una paz suprema.