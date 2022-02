El Romea de Murcia se prepara para recibir esta tarde a una de las artistas más queridas de nuestro país: Ana Belén. La veterana actriz y cantante madrileña se subirá a las tablas a partir de las 20.00 horas para protagonizar Eva contra Eva, la versión teatral de un clásico del séptimo arte, Eva al desnudo (1950), de Joseph L. Mankiewicz. El montaje está dirigido por Sílvia Munt, con la que la ganadora del Grammy Latino a la excelencia musical no coincidía desde La pasión turca (1994). «Tuve la osadía de proponerle el papel porque no veía a otra persona que no fuera Ana en el papel de Margo Channing», reconoce la barcelonesa, que obtuvo un «sí, casi en el acto».

La película en la que está basada Eva contra Eva, que protagonizaron Bette Davis y Anne Baxter, desvela los entresijos del teatro a través dos actrices que rivalizan por el éxito, pero en su versión teatral hay una pequeña variante. «Esta obra habla sobre una mujer madura y una joven sin miradas apriorísticas», explica Munt. En este sentido, Ana Belén asegura que, partiendo de unos personajes míticos, este montaje ofrece al espectador una relación nueva: «Una lucha entre una generación joven que quiere conseguir su lugar y una generación mayor que pelea por mantener el suyo; una lucha que se establece en todos los órdenes de la vida». Y aunque la madrileña reconoce que ella nunca vivió esa rivalidad, «ni siquiera cuando empezaba», entiende que las actrices de su generación tienen motivos para estar «cabreadas» hoy en día. Esto es así porque, dice, en el cine –no solo en el español– las mujeres siempre han actuado como soporte. «¿Por qué no podemos tener el mismo peso que tiene un actor?», se pregunta. En la misma línea, la directora de Eva contra Eva indica que se intenta enfrentar a actrices jóvenes con maduras «y no es necesario. Lo que hace falta es que haya trabajo y mayor entrada a la mirada femenina en los distintos ámbitos de la cadena», algo que comienza a estar más equilibrado que cuando empezó a dirigir, dice. Por su parte, la actriz Mel Salvatierra es el contrapunto, es esa mujer joven que quiere alcanzar el éxito y encontrar un espacio propio en su profesión. «Me siento feliz de dar voz a una generación que está un poco enfadada», dice, a la vez que reclama «más espacio» para mujeres directoras o dramaturgas. Munt describe la obra como una comedia «divertida» que destila ironía, pero también como un thriller psicológico que «destapa el juego de espejos que es la vida» y lanza preguntas sobre cómo nos vemos, desde qué perspectiva nos ven los demás o cómo quisiéramos vernos. Además, tanto ella como Ana Belén reconocen que para el público resulta atractivo que una obra refleje el mundo del espectáculo «porque en ella se retrata a personajes desinhibidos» que hablan sin tapujos de lo que le también le ocurre al resto del mundo. «Nos pasan las mismas cosas que a los demás, pero amplificadas». ¿Cuándo? Hoy, 20.00 horas ¿Dónde? Teatro Romea, Murcia ¿Precio? 18/22/25 euros