Cuando Enrique Garcés de los Fayos publicó Magia más allá de esta vida (Noubooks, 2019) lo hizo pensando en que, si algún día su obra era llevada a las tablas, sería como un espectáculo teatral. Sin embargo, el murciano, que este viernes verá como su historia cobra vida en Alcantarilla de la mano de la compañía alcoyana A3 Danza, reconoce que «ahora no sería capaz de concebir su adaptación escénica de otra forma». Y eso que, cuando los alicantinos se interesaron en montar una pieza basada en su relato, él no lo vio demasiado claro... «Me gusta la danza, pero me considero un ignorante en este campo –reconoce–. Yo en todo momento pensaba en que, de hacer algo, sería una obra de teatro, pero el interés y el cariño de la gente de A3 Danza acabó por convencerme y, la verdad, estoy encantado con que así fuera», admite el también psicólogo (especializado en el ámbito deportivo).

Eso sí, para superar esa expectativa inicial contó con algo de ayuda. «En principio iba a ser un espectáculo de danza pura y dura, pero entonces apareció Fernando Ripoll. Director e intérprete ceheginero, él fue el encargado de dotar a la propuesta de la compañía alcoyana de una narrativa más explícita. «Nos dimos cuenta de que teatralizándola sería una obra mucho más accesible para toda la familia, así que, con apenas tres actores que entran en momentos clave de la obra, logramos transmitir –sin que la música deje de sonar en ningún momento– un mensaje mucho más claro», asegura Garcés de los Fayos, orgulloso de un espectáculo que ya se ha representado con éxito en tres ocasiones pero que mañana podrá verse por primera vez en la Región: en el Centro Cultural Infanta Elena a las 20.30 horas. La pieza, por cierto, ha sido bautizada como La magia de las señales, en alusión al libro que escribe la protagonista de su novela. «En ella, una maestra recibe un encargo –se entiende que desde el ‘más allá’– según el cual debe escribir un cuento que permita a los más jóvenes, a los niños, afrontar el duelo por la muerte de un ser querido de una manera diferente a la habitual; o, en otras palabras: que les enseñe a alejarse de los monstruos que despiertan este tipo de situaciones (el dolor, la culpa, la ira, etc.) y a enfocarse en esas ‘señales’ positivas derivadas del amor», explica el escritor, que en torno a este concepto ha creado todo un universo. De hecho, este es el segundo libro de una suerte de trilogía que arrancó en 2019 con Más allá de la vida y que continuó en 2020 –tras este segundo– con 21 gramos de alma. En este sentido, el murciano reconoce que tanto él como A3 Danza están interesados en trabajar en la adaptación de este último libro, pero en la actualidad están centrados en mover un espectáculo que desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcantarilla han acogido con los brazos bien abiertos. «Ya hemos hecho alguna representación fuera y estamos negociando con diferentes localidades, pero el interés que ellos mostraron en acoger el estreno en la Región de La magia de las señales fue especial. Y como además las condiciones para la representación se daban, pues no dudamos demasiado. Es más, la pena es que por la situación sanitaria tengamos solo disponible el 50% del aforo, porque a estas horas solo quedan 15 o 16 entradas a la venta», advertía ayer Garcés de los Fayos. «Vamos a tener un ‘lleno’ y eso me encanta, porque estaba deseando poder mostrar esta obra en ‘casa’», añade.