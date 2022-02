La joven artista de mazarrón expone en el corte inglés de murcia. La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés exhibe desde el pasado lunes los trabajos más recientes de la joven y multidisciplinar artista mazarronera Helena Lardín. Con una producción que combina la fotografía con la ilustración e, incluso, el bordado, esta prometedora autora –ganadora del CreaMurcia de ‘Artes Plásticas’ en 2019– presenta My own nature. Bordando emociones, un proyecto centrado en las emociones humanas (ira, miedo, dolor, melancolía, etc.), pero en el que subyacen conceptos relacionados con el feminismo, el cuerpo y la naturaleza.