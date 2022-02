No cabe duda de que el musical vive, o, al menos, se encamina, hacia una nueva edad dorada. Hollywood lo demuestra con producciones de éxito como Tick, tick... Boom!, En un barrio de Nueva York o el remake de West Side Story, a cargo de Steven Spielberg, mientras que la factoría de Broadway sigue poniendo en escena propuestas que, en muchas ocasiones, acaban llegando a España tras encandilar al público norteamericano. La Gran Vía madrileña suele ser su primer –y dilatada– parada antes de emprender, a menudo, algunas de las giras más ambiciosas (por personal, escenarios, duración, etc.) de la industria del espectáculo en nuestro país. Y ese es el caso de El Guardaespaldas de LetsGo Company, responsables de otras producciones del mismo corte como puede ser la adaptación de Dirty Dancing o la aclamada saga The Hole, que ha pasado por la Región con cada una de sus entregas.

De hecho, El guardaespaldas ya hizo escala en la Región a principios del año 2020, cuando ofreció siete representaciones en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia dentro del macrotour con el que recorrió buena parte de la geografía española (pero no toda). De ahí que los responsables del espectáculo –que tuvieron que aplazar varias fechas por culpa de la crisis sanitaria– hayan decidido volver a echarle a la carretera para emprender una gira que pasará por Mallorca, Logroño, Vitoria, Huelva, Granada, Gijón y Madrid, pero que comenzará el próximo 17 de febrero en el Auditorio El Batel de Cartagena. Para anunciar su llegada, ayer visitó la ciudad portuaria el actor Octavi Pujades, el encargado de tomar el testigo de Kevin Costner y meterse en la piel del intrépido Frank Farmer.

El intérprete catalán, que lleva media vida ante las cámaras –se dio a conocer allá por 2001 con Al salir de clase–, centró este miércoles los focos durante una rueda de prensa en la que desveló que serán seis los pases que ofrecerán de El guardaespaldas durante los cuatro días que el equipo del musical permanezca en Cartagena (hasta el domingo 20). «Es una gran producción que tuvo que suspender su gira con la llegada de la pandemia, pero que ahora retomamos con mucha ilusión», explicó el actor, que subrayó el hecho de que El Batel vaya a ser el primer espacio que les acoja después de tres semanas de sold outs en Barcelona. Sobre el show, desveló también que incluye dieciséis temas de Whitney Houston cantados en directo, con grandes coreografías y cambios de escenario.

Porque, evidentemente, esta producción adapta el recordado filme de Mick Jackson que en 1992 –en diciembre se cumplirán treinta años de su estreno– construyó casi sin pretenderlo una historia de amor generacional entre el agente de seguridad Frank Farmer y la actriz y cantante Rachel Marron, el primero interpretado por Costner y, ella, por Houston, encargada de interpretar no solo a su personaje, sino también las canciones de una banda sonora que es historia de cine, con canciones como I have nothing, Run to you o la versión que firmó ex profeso ‘La Voz’ de I will always love you, de Dolly Parton. De hecho, se trata del soundtrack más vendido de todos los tiempos, ganador del Grammy al Álbum del Año y portador de otros éxitos de la diva del pop como So emotional, One moment in time, Queen of the night y I wanna dance with somebody.

El musical, al igual que el filme, gira en torno a Marron –interpretada esta vez por Mireia Mambo, que sustituye en esta gira a la cubana Chanel Terrero y a la marroquí Khaoula Bouchkhi–, quien se ve obligada a contratar a un guardaespaldas al verse acosada por un fan. Con libreto de Alexander Dinelaris, el espectáculo está dirigido por Federico Bellone y en el cast aparece una actriz murciana, Sonia Egea, que da vida a Niki Marron, hermana de la protagonista. Formada como bailarina en la Academia Ballet Buitrago de Murcia, estudió actuación con Edgar López Martín y, posteriormente, Xavier Castro y Olalla Rodríquez. En los últimos años, ha participado en musicales tributo a Beyoncé y Michael Jackson, así como en versiones de El Rey León, Moulin Rouge, Mary Poppins y La Bella y la Bestia, además de en el montaje Mil campanas, que se pudo ver en los teatros Luchana de Madrid.

Acompañando a Pujades durante la presentación estuvo Elena Garzón, project manager de LetsGo, y el concejal de Cultura de Cartagena, David Martínez Noguera, quien señaló que este musical es «una de las grandes apuestas de esta temporada en el auditorio, que como siempre intenta ofrecer al público de Cartagena una amplia y variada oferta cultural, contratando los mejores espectáculos del momento. Este en concreto –continuó– está teniendo una impresionante acogida en su gira por España, tras su triunfal estancia en el West End de Londres». Los horarios pueden consultarse en la web: www.auditorioelbatel.es, donde también pueden comprarse ya las entradas.